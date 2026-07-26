Đức rúng động vì vụ lao xe tại lễ hội Pride, 18 người thương vong

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Đức cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 25.7 tại khu vực công viên Tiergarten, gần cổng Brandenburg ở trung tâm Berlin. Theo Reuters dẫn thông tin ban đầu, chiếc xe lao vào nhiều người trước khi đâm vào một cái cây và dừng lại trong công viên.

"Chiếc xe đã lao vào công viên Tiergarten, làm bị thương một số người, rồi dừng lại sau khi đâm vào một cái cây. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, bên trong xe không có ai", một phát ngôn viên cảnh sát tại hiện trường cho biết.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường sau khi một chiếc xe ô tô đâm vào đám đông tại công viên Tiergarten, Berlin (Đức) ngày 25.7.2026 ẢNH: REUTERS

Trong số 17 người bị thương, 8 người bị thương nặng, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát mô tả phương tiện liên quan là xe màu trắng, có thể là ô tô, xe tải nhỏ hoặc xe buýt nhỏ. Theo báo Bild (Đức) dẫn lời một nhân chứng, phương tiện là xe tải nhỏ và một người đàn ông đã rời khỏi xe rồi bỏ chạy bộ. Giới chức Đức chưa công bố danh tính tài xế hay động cơ vụ việc.

Ngày 26.7, cảnh sát đã xác định nghi phạm, nhưng người này vẫn chưa bị bắt giữ. "Chúng tôi đã xác định được một nghi phạm. Các biện pháp chống lại nghi phạm này, người hiện chưa bị bắt, đang được tiến hành. Tuy nhiên, cảnh sát biết nghi phạm này là một thành phần Hồi giáo cực đoan ở Berlin", một phát ngôn viên cảnh sát Berlin cho hay.

Vụ lao xe xảy ra sau khi hàng trăm nghìn người tập trung tại Berlin để tham dự Ngày Christopher Street (CSD), một trong những sự kiện Pride lớn nhất châu Âu.

Sau vụ việc, nhiều xe cứu hộ được triển khai đến hiện trường. Các nhà tổ chức buộc phải rút ngắn chương trình. "Đây là một trong những ngày tồi tệ nhất đối với cộng đồng LGBTQ+, và là điều cá nhân tôi từng hy vọng sẽ không bao giờ phải trải qua. Tôi rất sốc", ông Julian Methig, một người tham dự sự kiện, chia sẻ.

Thị trưởng Berlin Kai Wegner gọi vụ việc là "một cuộc tấn công vào xã hội tự do và đa văn hóa của chúng ta", đồng thời cam kết các cơ quan an ninh sẽ điều tra với "mức độ khẩn cấp cao nhất".

"Sau một ngày CSD ôn hòa và đầy màu sắc, cuộc tuần hành vì một Berlin khoan dung và hòa bình đã bị tấn công một cách tàn bạo. Berlin là thành phố của tự do, và tự do của chúng ta hôm nay đã bị tấn công theo cách khủng khiếp nhất", ông Wegner viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 25.7 tuyên bố những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt.

Vụ việc khiến nước Đức thêm căng thẳng sau một loạt vụ lao xe và tấn công bằng dao gây thương vong trong những năm gần đây.

Tháng 5, một người đàn ông được cho là có vấn đề về sức khỏe tâm thần đã lái xe vào khu vực dành cho người đi bộ ở thành phố Leipzig, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng.

Năm 2025, 2 người thiệt mạng tại Mannheim sau khi một người đàn ông 40 tuổi lái xe đâm vào nhóm người đi bộ. Trước đó, một công dân Afghanistan cũng bị cáo buộc lao xe vào một cuộc biểu tình công đoàn ở Munich, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Tháng 12.2024, nhiều người thiệt mạng trong vụ lao xe vào chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg, miền đông Đức. Nghi phạm được xác định là một bác sĩ tâm thần người Ả Rập Xê Út đã sống ở Đức gần 2 thập niên.