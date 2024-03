'Dune 2' đạt 500 triệu USD, Việt Nam vào top 5 doanh thu 'Kung Fu Panda 4'

Doanh thu phòng vé quốc tế của Dune 2 tính đến chủ nhật (17.3) là 289,4 triệu USD, cộng thêm doanh thu Bắc Mỹ hơn 208 triệu USD đưa bộ phim về xứ cát đạt tổng doanh thu toàn cầu xấp xỉ 500 triệu USD, vượt qua Dune năm 2021 (cũng của Villeneuve) - đạt 435 triệu USD.

Dune 2 đạt 1,7 triệu USD ở Nhật Bản, bao gồm cả lượt xem trước; cao hơn 22% so với tuần mở màn của Dune.

Ngôi sao Timothée Chalamet thủ vai Paul Atreides trong bom tấn Dune 2 IMDb

Villeneuve gần đây đã đến thăm Trung Quốc để quảng bá Dune 2, giúp thu thêm 9,8 triệu USD, nâng tổng doanh thu ở Trung Quốc lên 36,1 triệu USD. Chỉ trong 10 ngày ra mắt, phần 2 đã vượt qua doanh thu của Dune, trở thành phim nhập khẩu có doanh thu hàng đầu - tính từ đầu năm.

Một bom tấn khác là Kung Fu Panda 4 - phim hoạt hình của Universal/DreamWorks Animation có doanh thu cuối tuần qua tại thị trường quốc tế 39,6 triệu USD, nâng tổng doanh thu quốc tế tính đến chủ nhật (17.3) là 68,8 triệu USD, đạt tổng doanh thu toàn cầu là 176,5 triệu USD.

Mexico có doanh thu Kung Fu Panda 4, cả bản xem trước, là 13,6 triệu USD. Đức đạt doanh thu 4,2 triệu USD, tương ứng với Kung Fu Panda phần đầu tiên và hơn gấp đôi Kung Fu Panda 3. Ấn Độ mở màn Kung Fu Panda 4 với 1,5 triệu USD tại 1.295 rạp.



Việt Nam vào top 5 thị trường thế giới, đạt doanh thu Kung Fu Panda 4 xấp xỉ 3,7 triệu USD IMDb

Trang Deadline.com đưa tin tại Việt Nam, Kung Fu Panda 4 đã vượt qua Frozen 2, Elemental, The Jungle Book, Aladdin, Despicable Me 3, Secret Life of Pets, Beauty and the Beast, Puss in Boots 2, Sing… khi mang lại doanh thu mở màn lớn nhất từ trước đến nay cho một bộ phim hoạt hình trên thị trường này, hiện thu về 3,7 triệu USD.

Top 5 quốc gia đạt doanh thu Kung Fu Panda 4 cao tính cho đến nay là Mexico (13,6 triệu USD), Tây Ban Nha (5,1 triệu USD), Đức (4,2 triệu USD), Indonesia (3,8 triệu USD) và Việt Nam (3,7 triệu USD).

Dune 2 hiện chiếu tại Việt Nam, đạt doanh thu 34,7 tỉ đồng, sau Kung Fu Panda 4 (96,4 tỉ đồng) và Exhuma: Quật mộ trùng ma (91,5 tỉ đồng), theo Box Office Vietnam.