Dùng AI ghép ảnh khiêu dâm bạn học nữ, hai thiếu niên Mỹ chịu án quản chế

Hai bị cáo, khi đó mới 14 tuổi, thừa nhận đã tạo khoảng 350 hình ảnh, trong đó có ít nhất 59 nữ sinh dưới 18 tuổi. Các hình ảnh được dựng từ ảnh kỷ yếu, mạng xã hội và các cuộc trò chuyện video. Sau đó, các ảnh này được ghép với nội dung khiêu dâm bằng công nghệ AI, theo AP ngày 26.3.

Trường tư thục Lancaster Country Day ở Lancaster, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 25.3.2026

Phiên tòa hiếm hoi được mở công khai đã thu hút hơn 100 học sinh và phụ huynh tham dự. Nhiều nạn nhân cho biết họ bị sốc khi phải nhận diện khuôn mặt của chính mình trong các hình ảnh khiêu dâm. Nhiều nạn nhân mô tả hậu quả kéo dài với chứng lo âu, mất niềm tin, khó tập trung vào việc học và nỗi sợ rằng những hình ảnh đó có thể bất ngờ xuất hiện trong tương lai.

"Tôi sẽ không bao giờ hiểu tại sao họ lại làm vậy. Điều đó đã hủy hoại sự ngây thơ của tôi", một nạn nhân nói với Thẩm phán Leonard Brown.

Hai bị cáo gần như im lặng suốt phiên xử và không trực tiếp xin lỗi. Thẩm phán Leonard Brown cho hay nếu là người trưởng thành, họ có thể đối mặt án tù. Tuy nhiên, do là vị thành niên, mỗi người bị tuyên 60 giờ lao động công ích, cấm tiếp xúc với nạn nhân và phải bồi thường. Hồ sơ có thể được xóa sau hai năm nếu không tái phạm.

Vụ việc tại Pennsylvania diễn ra chỉ vài ngày sau khi 3 thiếu niên ở bang Tennessee khởi kiện Công ty xAI của tỉ phú Elon Musk, cáo buộc công cụ Grok đã biến đổi ảnh thật của họ thành hình ảnh khiêu dâm. Bê bối cũng làm dấy lên làn sóng phản ứng trong cộng đồng, kéo theo biểu tình của học sinh, các động thái pháp lý và sự thay đổi lãnh đạo nhà trường.

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, các vụ lạm dụng công nghệ deepfake có xu hướng gia tăng, buộc nhiều bang tại Mỹ phải siết chặt quy định nhằm bảo vệ quyền riêng tư và ngăn chặn nội dung nhạy cảm bị phát tán trái phép.

Năm 2025, Tổng thống Donald Trump ký Đạo luật gỡ bỏ, quy định việc đăng tải hình ảnh riêng tư, bao gồm deepfake, mà không có sự đồng ý là bất hợp pháp và yêu cầu gỡ bỏ trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo.

Theo tổ chức Public Citizen, hiện 46 bang tại Mỹ đã ban hành luật liên quan deepfake, trong khi 4 bang còn lại gồm Alaska, Missouri, New Mexico và Ohio đang xem xét dự luật.