Dùng AI phát hiện hơn 300 hình vẽ bí ẩn ở cao nguyên Nazca

Những hình vẽ tại cao nguyên Nazca, thuộc sa mạc Nazca ở miền nam Peru, là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và đã khiến nhiều nhà khoa học say mê kể từ khi chúng được phát hiện cách đây khoảng một thế kỷ.

Một trong những hình vẽ tại Nazca vừa được phát hiện khi áp dụng AI ẢNH: AFP

Nhìn từ trên cao, các hình gồm những đường kẻ lớn, khắc họa trên đất nhiều hình ảnh liên tưởng các loài động thực vật, sinh vật tưởng tượng và hình học. Các hình vẽ này đến nay vẫn chứa nhiều bí ẩn thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu khảo cổ.

Hãng AFP ngày 24.9 đưa tin trong một nghiên cứu mới, nhà khảo cổ học Sakai Masato, từ Đại học Yamagata (Nhật Bản), cho biết nhóm đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lập bản đồ phân bố các hình vẽ tại Nazca nhanh hơn và chính xác hơn.

Theo nghiên cứu, AI đã giúp nhóm khoa học xác định thêm 303 hình vẽ mới tại cao nguyên Nazca sau 6 tháng khảo sát thực địa, trong khi thế giới đã mất gần một thế kỷ để phát hiện 430 hình vẽ được khắc tại đây.

Nghiên cứu mới nhất, được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ngày 23.9, nêu bật khả năng AI có thể được sử dụng để đẩy nhanh các khám phá trong ngành khảo cổ học, bao gồm ở những địa điểm nổi tiếng.

Một số hình ảnh tại cao nguyên Nazca mới được phát hiện khi áp dụng AI ẢNH: AFP

Ông Sakai cho biết phương pháp nghiên cứu truyền thống, bao gồm việc xác định trực quan các hình vẽ từ hình ảnh có độ phân giải cao tại cao nguyên Nazca, thường mất nhiều thời gian và có thể bỏ sót một số hình vẽ. Trong khi đó, mô hình AI đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện ra các hình vẽ nhỏ hơn, khó phát hiện bằng mắt thường.

Những hình vẽ được cho là do những người từ nền văn minh tiền Inca tạo ra cách đây 2.000 năm, với những người sống tại khu vực Nazca, phía nam Peru từ năm 200 trước công nguyên đến năm 700. Những hình vẽ lần đầu được phát hiện vào năm 1927 và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Điều gì khiến những người xưa tạo ra các hình vẽ này vẫn còn là một bí ẩn. Một số nhà khoa học cho rằng chúng mang ý nghĩa chiêm tinh và tôn giáo.