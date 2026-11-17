Năm 2023, khi còn học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị), Thái Việt Ý cùng các bạn dựng mô hình ảo Thành cổ Quảng Trị để cựu chiến binh có thể trải nghiệm từ xa. Nhóm tự chụp ảnh, đo đạc và xử lý 207 GB tư liệu. Chiếc kính VR dùng cho dự án được Việt Ý mua bằng tiền làm thêm.
Từ dự án tri ân lịch sử đó, Việt Ý nhận ra muốn số hóa hàng nghìn hiện vật thì cần công cụ xử lý dữ liệu 3D hiệu quả hơn. Dữ liệu quét hiện vật và công trình thường mất nhiều thời gian để làm sạch, tối ưu và chuyển định dạng, nên khó đưa vào game, phim hay bảo tàng số. Dự án Onflow Vietnam của Việt Ý dùng AI để tối ưu mô hình 3D, tái tạo và chuẩn hóa dữ liệu, giúp chuyên gia ứng dụng vào thực tế mà vẫn giữ được tính xác thực của di sản.
Dự án Onflow Vietnam dùng AI để tối ưu mô hình 3D, số hóa di sản Việt Nam (Nguồn: NVCC)
Ở tuổi 21, Founder & CEO Onflow Vietnam là nhà sáng lập trẻ nhất tại Âu Lạc Grand Prize 2026.
Giải thưởng 1 triệu USD cho AI do người Việt làm chủ
Âu Lạc Grand Prize do Liên minh AI Âu Lạc khởi xướng. Giải thưởng dành phần thưởng 1 triệu USD cho một sản phẩm hoặc giải pháp AI do người Việt phát triển, làm chủ và có khả năng tạo giá trị thực tế.
Mùa đầu tiên ghi nhận hơn 400 lượt ghi danh và 15 giải pháp được chọn vào vòng sơ khảo ngày 23.9. Các dự án được chấm theo 5 nhóm tiêu chí: tác động, mức độ làm chủ công nghệ, tính bền vững, khả năng mở rộng, đạo đức và trách nhiệm.
Sau vòng trình bày trước Hội đồng sơ khảo, Top 15 sẽ gặp gỡ các quỹ đầu tư tại TP.HCM ngày 19.11. Dự kiến ngày 2.12, Top 3 trình bày trước Hội đồng chung khảo và người thắng giải được công bố ngày 7.12.
Năm nay, các dự án tranh giải Âu Lạc Grand Prize ứng dụng AI trong đa dạng lĩnh vực từ luật đến tế bào gốc, robot, xe tự hành, xử lý sự cố hệ thống doanh nghiệp. Một số dự án nổi bật tranh giải 1 triệu USD năm nay như:
- LEXcentra của luật sư Dương Bảo Trung, cựu sinh viên Trường Luật Harvard, phát triển trợ lý AI giúp luật sư tìm căn cứ pháp lý, phân tích và soạn nháp. Đây là câu chuyện người trong nghề làm công cụ thay đổi chính nghề mình.
- Pathology AI Lab dùng AI đánh dấu vùng nghi ngờ trên ảnh tế bào cổ tử cung để bác sĩ kiểm tra.
- EggVision của TS Kiều My, dùng AI phân tích ánh sáng xuyên qua vỏ trứng để dự đoán giới tính phôi gà ngay từ ngày ấp thứ tư.
- ViCore là dự án của nhóm kỹ sư trẻ của Viet Dynamic, do CEO Võ Văn Khôi dẫn dắt, phát triển camera AI kiểm tra lỗi sản phẩm và hỗ trợ robot gắp linh kiện trong nhà máy.
- 1Robot, nền tảng Physical AI của Jesse Khanh Tran giúp robot, xe tự hành và camera từ nhiều hãng phối hợp với nhau.
- N2TP AI4Science của nghiên cứu sinh dược Dương Thị Hồng Nhung cùng các bạn xây "phòng thí nghiệm ảo", giúp ưu tiên những giả thuyết khoa học có triển vọng trước khi thí nghiệm thật.
- Brain-Life, ở tuổi 45, TS Trần Văn Xuân rời ngành cơ khí để khởi nghiệp công nghệ thần kinh. Sản phẩm của ông là thiết bị đeo Focus+ đo mức độ tập trung qua tín hiệu điện não.
- CloudThinker VibeOps của cựu kiến trúc sư giải pháp AWS Trần Văn Nhật phát triển AI agent giúp kỹ sư xử lý sự cố hệ thống doanh nghiệp.
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