Năm 2023, khi còn học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị), Thái Việt Ý cùng các bạn dựng mô hình ảo Thành cổ Quảng Trị để cựu chiến binh có thể trải nghiệm từ xa. Nhóm tự chụp ảnh, đo đạc và xử lý 207 GB tư liệu. Chiếc kính VR dùng cho dự án được Việt Ý mua bằng tiền làm thêm.

Từ dự án tri ân lịch sử đó, Việt Ý nhận ra muốn số hóa hàng nghìn hiện vật thì cần công cụ xử lý dữ liệu 3D hiệu quả hơn. Dữ liệu quét hiện vật và công trình thường mất nhiều thời gian để làm sạch, tối ưu và chuyển định dạng, nên khó đưa vào game, phim hay bảo tàng số. Dự án Onflow Vietnam của Việt Ý dùng AI để tối ưu mô hình 3D, tái tạo và chuẩn hóa dữ liệu, giúp chuyên gia ứng dụng vào thực tế mà vẫn giữ được tính xác thực của di sản.

Dự án Onflow Vietnam dùng AI để tối ưu mô hình 3D, số hóa di sản Việt Nam (Nguồn: NVCC)



Ở tuổi 21, Founder & CEO Onflow Vietnam là nhà sáng lập trẻ nhất tại Âu Lạc Grand Prize 2026.

Giải thưởng 1 triệu USD cho AI do người Việt làm chủ

Âu Lạc Grand Prize do Liên minh AI Âu Lạc khởi xướng. Giải thưởng dành phần thưởng 1 triệu USD cho một sản phẩm hoặc giải pháp AI do người Việt phát triển, làm chủ và có khả năng tạo giá trị thực tế.

Mùa đầu tiên ghi nhận hơn 400 lượt ghi danh và 15 giải pháp được chọn vào vòng sơ khảo ngày 23.9. Các dự án được chấm theo 5 nhóm tiêu chí: tác động, mức độ làm chủ công nghệ, tính bền vững, khả năng mở rộng, đạo đức và trách nhiệm.

Sau vòng trình bày trước Hội đồng sơ khảo, Top 15 sẽ gặp gỡ các quỹ đầu tư tại TP.HCM ngày 19.11. Dự kiến ngày 2.12, Top 3 trình bày trước Hội đồng chung khảo và người thắng giải được công bố ngày 7.12.

Năm nay, các dự án tranh giải Âu Lạc Grand Prize ứng dụng AI trong đa dạng lĩnh vực từ luật đến tế bào gốc, robot, xe tự hành, xử lý sự cố hệ thống doanh nghiệp. Một số dự án nổi bật tranh giải 1 triệu USD năm nay như: