Đừng bắt nhà chuyên môn giỏi phải chạy theo con đường 'làm quan'

Tại hội thảo khoa học "Đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới" được tổ chức tại Trường ĐH Y Hà Nội hôm nay (8.10), PGS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng trọng dụng nhân tài cần đi vào thực tế, đừng bắt nhà chuyên môn giỏi phải chạy theo con đường quan chức, nghĩa là phải "làm quan".

PGS Vũ Văn Phúc phát biểu tại hội thảo khoa học "Đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới" ẢNH: QUÝ HIÊN

Tham luận tại hội thảo, PGS Vũ Văn Phúc cho biết, cả 3 kỳ đại hội gần đây chúng ta đều đề ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được như mong muốn.

Trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV sắp tới, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn là khâu đột phá chiến lược. Câu hỏi bây giờ là chúng ta phải làm sao; và bài học nào có thể rút ra từ câu chuyện của chính chúng ta?

Theo PGS Vũ Văn Phúc, một trong những bài học cần phải rút ra là vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài, đặc biệt là tài năng trẻ. Phải xây dựng những tiêu chí, tiêu chuẩn để để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực thay vì chỉ có các tiêu chí liên quan đến bằng cấp, chứng chỉ... như hiện nay. Có tiêu chí rồi thì xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cũng như thu hút, sử dụng cho đúng.

Một bài học khác là vấn đề ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý. Cần áp dụng chế độ "chức nghiệp thực tài". Điều này đòi hỏi đổi mới cách thức tuyển dụng, đánh giá, trả lương, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm. Cách thức tiến hành phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ.

Đồng thời phải tháo gỡ được những nút thắt khiến cho 3 nhiệm kỳ qua việc thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta chưa đạt yêu cầu.

PGS Vũ Văn Phúc phân tích, dù chúng ta nói mãi, nói rất nhiều lần là phải có cơ chế chính sách vượt trội để thu hút, đãi ngộ, trọng dụng, sử dụng nhân tài, nhưng trên thực tế lại rất khó khăn, là bởi giải pháp chưa đi vào thực tế.

Hiện nay do thiếu cơ chế chính sách để những chuyên gia, những nhà khoa học ở từng lĩnh vực yên tâm cống hiến trên lĩnh vực mà họ giỏi, khiến cho con đường phát triển của những người giỏi chỉ có một: làm lãnh đạo hoặc cán bộ quản lý, tức "làm quan".

Vì vậy, PGS Vũ Văn Phúc nêu ý kiến, đừng bắt tất cả mọi người, nhất là lớp trẻ hiện nay, chỉ chạy vào một con đường quan chức. Phải có hai con đường song song với nhau. Một là con đường quan chức, một con đường nữa để các chuyên gia đi trên lĩnh vực chuyên môn mà họ giỏi.

"Muốn thế phải có đãi ngộ, tôn vinh phải ở mức bằng hoặc cao hơn các chức danh lãnh đạo, quản lý để họ yên tâm cống hiến về chuyên môn. Ví dụ một nhà khoa học giỏi, một chuyên gia giỏi phải được hưởng chế độ đãi ngộ như thứ trưởng, bộ trưởng. Như vậy mới thu hút được những tài năng trẻ cống hiến suốt đời cho chuyên môn của mình mà không cần phải chạy vào con đường quan chức", PGS Vũ Văn Phúc nói.

