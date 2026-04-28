Dùng bình gas thui thịt chó, hai người bị bỏng nặng

Ngày 28.4, thông tin từ Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân là nam giới đều ngụ xã Tân An (Nghệ An), nhập viện do bị bỏng nặng khi sử dụng bình gas.

Khi nhập viện, cả 2 người này bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể, chủ yếu ở đầu, mặt, cổ và tứ chi.

Các y bác sĩ đang xử trí vết bỏng cho 2 nạn nhân ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 2 người này sử dụng bình gas nấu ăn của gia đình để thui thịt chó. Do bình gas đặt gần nguồn lửa, khi mở van bình gas đã xảy ra hiện tượng phụt khí gây cháy, khiến lửa bén gây bỏng cho 2 nạn nhân.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, xử trí vết bỏng theo phác đồ chuyên môn, đồng thời theo dõi sát tình trạng bệnh nhân để hạn chế biến chứng. Hai bệnh nhân được xác định bị bỏng khoảng 38% cơ thể, thuộc mức độ nặng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi gặp tai nạn bỏng, cần nhanh chóng làm mát vùng bị bỏng bằng nước sạch trong khoảng 15 - 20 phút, sau đó đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Tuyệt đối không bôi các chất như: xăng, dầu, nước mắm, kem đánh răng… lên vết thương vì có thể làm tổn thương sâu hơn và tăng nguy cơ nhiễm trùng.