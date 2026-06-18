Đừng bỏ lỡ TECHWORLD 2026: Cơ hội trải nghiệm công nghệ

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo, nhu cầu tiếp cận công nghệ mới của giới trẻ ngày càng lớn. Nắm bắt xu hướng đó, Thế Giới Di Động sẽ tổ chức TECHWORLD 2026, sự kiện công nghệ quy mô lớn quy tụ hơn 20 thương hiệu công nghệ hàng đầu, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng dành cho người dùng, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích công nghệ.

TECHWORLD 2026 sẽ sôi động thu hút đông đảo bạn trẻ ẢNH: TGDD

TECHWORLD 2026 sẽ mang đến nhiều hoạt động nổi bật như trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới ẢNH: TGDD

Sự kiện mở cửa miễn phí Sự kiện do Thế Giới Di Động tổ chức, diễn ra từ ngày 19.6 đến 21.6.2026, tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP.HCM. Sự kiện mở cửa miễn phí cho người tham dự, quy tụ hơn 20 thương hiệu công nghệ lớn cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm AI, workshop công nghệ, giải đấu e-sport sinh viên toàn quốc và nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. TECHWORLD 2026 còn tổ chức chuỗi workshop chuyên đề AI với sự tham gia của các KOL công nghệ được đông đảo bạn trẻ yêu mến như: Duy Luân, Tuấn Ngọc và Tài Xài Tech. Thông qua các buổi chia sẻ thực tế, khách tham dự sẽ được tiếp cận những góc nhìn mới mẻ về AI, hiểu rõ hơn về cách công nghệ này được ứng dụng trong các thiết bị thiết yếu như laptop và điện thoại nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Theo ban tổ chức, TECHWORLD 2026 sẽ mang đến nhiều hoạt động nổi bật như trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới, tham gia workshop chuyên đề về AI cùng các chuyên gia và KOL công nghệ, cũng như nhận nhiều ưu đãi mua sắm hấp dẫn. Đây được kỳ vọng sẽ là cơ hội để người trẻ tiếp cận những xu hướng công nghệ mới nhất, đồng thời tìm hiểu cách ứng dụng công nghệ vào học tập, công việc và cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm công nghệ, TECHWORLD 2026 còn hướng đến việc xây dựng một sân chơi kết nối cộng đồng người trẻ. Lần đầu tiên, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại dành cho sinh viên trên phạm vi toàn quốc sẽ được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện, tạo cơ hội cho các bạn trẻ giao lưu, thể hiện đam mê và kết nối với cộng đồng e-sport.

Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức mong muốn góp phần truyền cảm hứng khám phá công nghệ đến người dùng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ, việc tạo điều kiện để người trẻ tiếp xúc với công nghệ mới, nâng cao kỹ năng số và chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động được xem là yếu tố quan trọng để chuẩn bị cho tương lai.

Bên cạnh yếu tố công nghệ và giải trí, TECHWORLD 2026 còn mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc khi Thế Giới Di Động đồng hành cùng Báo Thanh Niên triển khai quỹ học bổng trị giá 1 tỉ đồng dành cho 100 học sinh, sinh viên mồ côi do dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhằm tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường, theo đuổi việc học và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Việc kết hợp giữa trải nghiệm công nghệ và hoạt động hỗ trợ giáo dục cho thấy định hướng của Thế Giới Di Động trong việc tạo ra những giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện giới thiệu sản phẩm. Doanh nghiệp kỳ vọng công nghệ không chỉ là công cụ phục vụ cuộc sống mà còn là động lực giúp người trẻ mở rộng cơ hội học tập, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

Với những hoạt động đa dạng và ý nghĩa, TECHWORLD 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn đáng chú ý của giới trẻ trong mùa hè năm nay, nơi công nghệ, tri thức và trách nhiệm cộng đồng cùng gặp nhau để tạo nên những giá trị tích cực cho tương lai.



