Sức khỏe

Đừng chủ quan với chiếc khăn mặt treo trong nhà tắm mỗi ngày

Lê Cầm
29/05/2026 04:06 GMT+7

Nhiều người chăm làm sạch da bằng nước và sữa rửa mặt mỗi ngày, nhưng lại vô tình đưa vi khuẩn trở lại da khi dùng chiếc khăn mặt ẩm treo lâu trong nhà tắm để lau.

Thạc sĩ - bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Huy, Trường đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết khu vực nhà tắm là một "vườn ươm vi khuẩn" lý tưởng mà chúng ta không hề hay biết. 

Giáo sư Charles Gerba, một nhà vi sinh vật học nổi tiếng tại Đại học Arizona của Mỹ, được mệnh danh là "tiến sĩ vi khuẩn", từng cho biết khoảng 90% khăn trong nhà tắm bị nhiễm vi khuẩn coliform. Khoảng 14% trong số đó thậm chí có sự hiện diện của khuẩn E. coli. 

Một nghiên cứu dọc được công bố trên tạp chí Scientific Reports năm 2023 của tập đoàn Kao Corporation tại Nhật Bản đã theo dõi các loại khăn sử dụng hằng ngày trong suốt 6 tháng và ghi nhận sự xuất hiện của màng sinh học biofilm. Đây là lớp cấu trúc có thể giúp vi khuẩn bám chặt hơn vào sợi vải và khó bị loại bỏ hoàn toàn qua những lần giặt thông thường.

Theo nghiên cứu, khăn có xu hướng xuất hiện mùi và giảm độ trắng sáng sau khoảng 2 tháng sử dụng dù vẫn được giặt định kỳ. Điều này cho thấy việc giặt thông thường đôi khi chưa đủ để làm sạch hoàn toàn các vi khuẩn tích tụ sâu trong sợi vải.

Khăn mặt có thể chứa nhiều vi khuẩn khi để trong nhà tắm

Nhà tắm thường là môi trường thuận lợi để vi khuẩn và nấm mốc phát triển do có độ ẩm cao, nhiệt độ ấm và khăn tắm thường xuyên trong trạng thái ẩm sau khi sử dụng. Ngoài ra, cặn bã từ da, dầu tự nhiên trên cơ thể hay sản phẩm chăm sóc da còn sót lại trên khăn cũng có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật tồn tại lâu hơn.

"Ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ, độ ẩm không khí trung bình vượt 80% gần như quanh năm. Kết hợp cùng mức nhiệt độ 28 - 34 độ C, môi trường này tạo ra điều kiện còn thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, nhiều căn hộ chung cư hoặc nhà phố thiếu cửa sổ thông thoáng, trong khi nhà tắm ít có ánh nắng tự nhiên, khiến khăn treo bên trong thường khó khô hoàn toàn sau khi sử dụng", bác sĩ Huy phân tích.

Những thay đổi để cứu lấy làn da

Bác sĩ Huy khuyến cáo nên tách riêng khăn mặt và khăn tắm cơ thể. Không treo khăn trong nhà tắm sau khi dùng, hãy mang ra nơi có nắng hoặc thoáng gió, trải rộng bề mặt vải và tuyệt đối không vò cục. Giặt khăn mặt sau mỗi 1 đến 3 lần sử dụng và lưu ý mức tối đa 3 lần chỉ áp dụng nếu khăn đã khô hoàn toàn giữa các lần dùng.

Nên giặt bằng nước nóng khoảng 60 độ C, phơi dưới nắng mặt trời trực tiếp ngay sau khi giặt để tận dụng tia UV vì đây là chất kháng khuẩn tự nhiên hiệu quả nhất.

Phơi khăn mặt ở nơi có nắng hoặc thoáng gió

Bác sĩ Huy cho biết nên thay khăn mới sau khoảng 1 đến 3 tháng sử dụng, hoặc sớm hơn nếu khăn xuất hiện mùi ẩm mốc, xỉn màu hay sợi vải bị xơ cứng.

Với người có làn da nhạy cảm, đang bị mụn viêm hoặc có vết thương hở, nên hạn chế dùng khăn mặt chà xát mạnh lên da. Thay vào đó, có thể sử dụng bông tẩy trang, giấy lau ướt dịu nhẹ hoặc khăn cotton khô dùng một lần từ các thương hiệu uy tín để giúp da sạch hơn và giảm nguy cơ kích ứng.

