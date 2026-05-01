Vừa đi nắng về, tại sao không được lao vào nhà tắm ngay?

Tắm ngay sau khi đi nắng dễ gây “sốc nhiệt”, làm tim và huyết áp bị ảnh hưởng

Nước lạnh khiến mạch co lại, tăng gánh nặng cho tim, có thể gây chóng mặt

Nên chờ 15 - 30 phút, nghỉ mát rồi tắm nước ấm để an toàn hơn

Thay vào đó, bạn cần chờ một khoảng thời gian trước khi tắm để tránh rủi ro cho sức khỏe, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Cơ thể thay đổi thế nào khi gặp nhiệt độ cao?

Khi tiếp xúc với nhiệt, mạch máu giãn ra để tỏa nhiệt. Nhịp tim tăng lên và cơ thể tiết nhiều mồ hôi nhằm làm mát.

Sau khi đi nắng về, nên chờ 15 - 30 phút rồi tắm nước ấm để an toàn hơn

Tổng quan đăng trên tạp chí J. Clin. Med cho thấy nhiệt độ cao có thể gây kiệt sức, say nắng, rối loạn tim mạch, triệu chứng thần kinh và mất cân bằng điện giải.

Cơ thể cần thời gian tự điều chỉnh để trở lại trạng thái ổn định trước khi tiếp nhận thay đổi nhiệt độ khác.

Tắm ngay sau khi đi nắng có thể gây sốc

Việc tắm ngay sau khi vừa từ môi trường nóng khiến cơ thể chịu áp lực đột ngột. Sự thay đổi nhiệt độ nhanh làm hệ tuần hoàn phản ứng mạnh. Huyết áp có thể dao động, tạo gánh nặng cho tim. Tình trạng này dễ gây chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất nếu cơ thể chưa kịp thích nghi.

Nguy cơ từ nước lạnh

Ông Udgeath Dhir, bác sĩ tim lồng ngực và mạch máu tại Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), cho biết nước lạnh làm mạch máu ngoài da co lại. Hiện tượng này làm tăng sức cản và khiến huyết áp tăng tạm thời.

Ông Sanjay Verma, Bác sĩ cao cấp Nội khoa tại Viện Tim mạch Fortis Escorts (Ấn Độ), nhận định nhiệt độ cao gây áp lực lên tim, não, thận và hệ chuyển hóa.

Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về không những không giúp hạ nhiệt hiệu quả mà còn có thể khiến thân nhiệt rối loạn, thậm chí tăng thêm. Trong một số trường hợp hiếm, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột còn làm tim phải hoạt động gắng sức hơn, đặc biệt nguy hiểm với người đã có bệnh tim.

Thời gian chờ an toàn trước khi tắm

Thời gian chờ phù hợp kéo dài từ 15 đến 30 phút. Trong khoảng này, cơ thể tự hạ nhiệt. Việc ngồi nghỉ ở nơi mát và uống nước giúp ổn định thân nhiệt hiệu quả.

Uống nước ở nhiệt độ phòng giúp cơ thể hạ nhiệt từ bên trong. Lau mồ hôi bằng khăn ẩm hỗ trợ làm mát nhanh. Sử dụng quạt hoặc ở trong phòng mát giúp cơ thể thích nghi trước khi tắm.

Nước ấm là lựa chọn an toàn

Nước ấm giúp cơ thể điều chỉnh nhiệt độ từ từ. Cách này hạn chế biến đổi đột ngột trong tuần hoàn máu. Người lớn tuổi và người mắc bệnh tim nên ưu tiên nước ấm khi tắm.

Người lớn tuổi có khả năng thích nghi với nhiệt độ kém hơn. Người mắc bệnh tim hoặc huyết áp thấp dễ gặp biến chứng nặng. Người làm việc lâu dưới nắng gắt cần chú ý thời điểm và nhiệt độ nước khi tắm.

Chờ một khoảng thời gian ngắn trước khi tắm giúp cơ thể thích nghi tốt hơn. Thói quen này giúp giảm áp lực cho tim và bảo vệ sức khỏe tổng thể.