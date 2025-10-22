Dừng chương trình đào tạo y Việt-Đức: Lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin lỗi

Sinh viên Thái Tấn Đạt đọc 'tâm thư' trong buổi đối thoại ảnh: hà ánh

Chiều 22.10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh và sinh viên chương trình khoa y Việt-Đức khóa 2023-2024. Hiện chương trình đào tạo này có 14 sinh viên khóa tuyển sinh 2025, 15 sinh viên khóa 2024 và 50 sinh viên khóa 2023.

Sinh viên khóa 2025 được hoàn trả học phí

Chia sẻ với phụ huynh và sinh viên chương trình y Việt-Đức, PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết đây là chương trình hợp tác đào tạo bác sĩ y khoa giữa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐH Johannes Gutenberg Mainz (JGU, CHLB Đức) được triển khai từ năm 2013. Đến nay, chương trình có 99 bác sĩ tốt nghiệp tại Đức. Hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp đều ở lại Đức, có 8 bác sĩ quay về Việt Nam.

Đồng thời, PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại cũng nêu lý do trường phải dừng chương trình đào tạo y Việt-Đức kể từ năm học 2024. Theo đó, quyết định chấm dứt hợp tác được ĐH Johannes Gutenberg Mainz (JGU) và Universitätsmedizin Mainz ban hành từ tháng 6.2024, theo đề nghị nội bộ của phía Đức, xuất phát từ các yếu tố Viện IMPP (Viện ra đề thi y - dược của Đức) ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027. Điều này là do thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi và công nhận chương trình y khoa quốc tế của Viện Khảo thí y khoa quốc gia Đức. "Đây là một thay đổi mang tính hệ thống từ phía Đức, không xuất phát từ bất kỳ vi phạm hay bất đồng nào giữa hai cơ sở đào tạo", PGS Thoại nhấn mạnh.

Trước thực trạng đó, ông Thoại cho biết ngày 8.10, trường mới nhận được công văn thông báo về việc phải dừng chương trình đào tạo y Việt-Đức. Do đó, với khóa 2025, toàn bộ sinh viên khóa tuyển sinh 2025 của Khoa y Việt – Đức được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bắt đầu từ ngày 20.10.2025. Học phí sinh viên đã đóng vào trường sẽ được hoàn trả lại cho người học.

PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ trong buổi đối thoại ảnh: hà ánh

3 giải pháp với sinh viên khóa 2023 và 2024

Với sinh viên khóa 2023 và 2024, ông Thoại cho biết trường tập trung tìm giải pháp để giải quyết cho sinh viên được hoàn thành đúng chương trình đào tạo. Để được mục tiêu này, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đưa ra 3 giải pháp.

Thứ nhất, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục đàm phán với phía Đức tìm và xây dựng chương trình đào tạo mới để phù hợp với sự chuyển đổi của Đức. Giải pháp này không chỉ giải quyết vấn đề của sinh viên đang học chương trình mà còn giúp mở ra hợp tác mới cho chương trình trong tương lai.

Thứ hai, trường sẽ tiếp tục đàm phán với Viện Khảo thí y khoa quốc gia Đức (IMPP) tiếp tục cho phép cung cấp đề thi ra ngoài lãnh thổ Đức sau năm 2027 để sinh viên khóa học 2023 và 2024 có thể hoàn thành chương trình học.

Giải pháp thứ ba được thực hiện nếu hai giải pháp trên không thành công. Theo đó, trường sẽ tổ chức cho sinh viên các khóa 2023 và 2024 thi M2 tại Đức. Tuy nhiên, nếu thực hiện giải pháp này sinh viên phải đạt chứng chỉ C1 tiếng Đức. Mỗi năm, kỳ thi này được tổ chức 2 lần tại Đức, nếu thi chưa được lần 1 sinh viên có thể thi lần 2. Trường hợp sinh viên không vượt qua kỳ thi M2 tại Đức và còn trong khoảng thời hạn 12 năm từ ngày trúng tuyển, sinh viên có thể quay về Việt Nam để hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ trong nước.

Phụ huynh chia sẻ trong chương trình ảnh: hà ánh

"Con chúng tôi đã từ bỏ nhiều cơ hội để đến với chương trình này''

Sinh viên Thái Chánh Đạt thuộc chương trình y Việt-Đức khóa 2023, thay mặt sinh viên chương trình đọc 'tâm thư' bày tỏ nguyện vọng tại buổi đối thoại.

Sinh viên này nói: "Chúng em vô cùng gắn bó với chương trình học này. Giấc mơ được học tập tại Mainz có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chúng em. Và chúng em hoàn toàn nghiêm túc với con đường này – điều đó đã được minh chứng qua kết quả thi chuyển giai đoạn M1 rất tốt của chúng em. Không chỉ vậy, một số bạn trong chúng em thậm chí còn đạt được chứng chỉ ngoại ngữ TestDaF 4 ngay trong năm thứ hai dù phải chịu áp lực học tập rất lớn từ cả chương trình trên đại học lẫn việc ôn luyện cho kỳ thi M1. Điều đó cũng minh chứng cho sự nghiêm túc của chúng em trong việc chuẩn bị cho giai đoạn lâm sàng và cho các cơ hội thực tập tương lai tại Đức".

Sinh viên này nói thêm: "Gia đình của chúng em hiện đang rất lo lắng về những thay đổi trong chương trình. Các bậc phụ huynh đã và đang đầu tư rất nhiều thời gian và tâm huyết vào việc học của chúng em. Vì vậy, họ đã cùng nhau viết một lá thư rất chân thành gửi đến ĐH Mainz và Viện khảo thí IMPP. Từng câu chữ trong thư đều thể hiện sự trân trọng và niềm tin mà các bậc phụ huynh cũng như chính chúng em dành cho chương trình. Chúng em thật sự rất biết ơn và trân trọng nếu nhận được sự giúp đỡ của giáo sư bằng cách chuyển tiếp lá thư này đến ĐH Mainz và Viện khảo thí IMPP. Bằng cả tấm lòng, chúng em mong rằng quý thầy cô sẽ trao cho chúng em cơ hội được tiếp tục và hoàn thành con đường mà chúng em đã lựa chọn. Được học tập tại Mainz, tốt nghiệp theo tiêu chuẩn Đức và sau này được cống hiến cho y học – đó không chỉ là ước mơ của riêng chúng em, mà còn là tất cả niềm hy vọng và sự tin tưởng của gia đình chúng em".

Sinh viên chương trình y Việt-Đức Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia buổi đối thoại ảnh: hà ánh

Bà Phan Thị Diễm, phụ huynh có con tham gia chương trình, cũng bày tỏ mong muốn nhà trường tìm phương án để sinh viên có thể hoàn thành chương trình. "Bị hủy vì bất cứ lý do gì, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là con chúng tôi vì con chúng tôi đã từ bỏ nhiều cơ hội để đến với chương trình này", phụ huynh này nói. Một phụ huynh khác bày tỏ sự bức xúc cho biết đã "mất ăn mất ngủ" khi nhận thông tin 4 ngày gần đây.

Trước lo lắng của sinh viên và phụ huynh chương trình y Việt-Đức, lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết nhà trường đang nỗ lực tìm các giải pháp để đảm bảo tốt nhất quyền lợi người học. Đồng thời, đại diện trường cũng trực tiếp nói lời xin lỗi sinh viên và phụ huynh trước sự cố xảy ra ngoài sự kiểm soát của nhà trường.



