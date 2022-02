Dựng chuyện người sống thành người chết để lừa đảo kêu gọi từ thiện

Ngày 13.2, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang thông báo cảnh báo đến người dân về việc nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật để lừa đảo kêu gọi tiền từ thiện.

Dựng chuyện để lừa đảo

Theo Công an TP.Thanh Hóa, những ngày qua, các tài khoản Facebook có tên là “Xỉu Bắc” và “Thiên Nhân” sử dụng hình ảnh Facebook cá nhân của anh Nguyễn Lâm Tùng (ngụ TT.Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hoá) cùng đăng nội dung giống nhau, rằng anh Tùng đi lao động ở Đài Loan đã bị tai nạn giao thông và tử vong vào ngày 11.2, để kêu gọi tiền từ thiện.

Các tài khoản Facebook trên thông tin anh Nguyễn Lâm Tùng đi lao động ở Đài Loan, làm việc ở Fengyuan được gần 1 năm. Ngày 11.2, anh Tùng đi chơi không may bị ngã xe và được đưa vào Bệnh viện đại học Á Châu Đài Trung cấp cứu, nhưng vì tình trạng quá nặng nên tử vong lúc 11 giờ đêm 11.2.

Đối tượng xấu còn nêu hoàn cảnh đáng thương của anh Nguyễn Lâm Tùng để kêu gọi lòng từ thiện. “Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, bố mẹ già và một em trai. Tai nạn do em tự ngã xe nên không được bảo hiểm chi trả. Mong anh chị em và các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ em để em nhanh được về quê hương với gia đình”, thông tin đăng tải kèm hình ảnh Facebook cá nhân của anh Nguyễn Lâm Tùng.

Cuối lời kêu gọi, đối tượng xấu còn cung cấp số tài khoản ngân hàng được cho là của em trai anh Nguyễn Lâm Tùng để những người ủng hộ gửi tiền từ thiện.

PV Thanh Niên đã tìm hiểu sự việc, và được biết các thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật, kẻ xấu đã dựng chuyện một người đang sống bình thường thành người chết để kêu gọi từ thiện.

Ngày 13.2, trao đổi với PV, anh Nguyễn Lâm Tùng (ngụ TT.Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết anh là người bị kẻ xấu sử dụng hình ảnh Facebook cá nhân để dựng chuyện và kêu gọi từ thiện.

“Hình ảnh đối tượng xấu sử dụng là hình ảnh Facebook cá nhân của tôi. Tôi chưa từng đi Đài Loan lao động, cũng không bị tai nạn giao thông. Tôi không hề biết những người đăng tải thông tin đó là ai. Sau khi phát hiện thông tin giả mạo đó đăng tải trên nhiều hội, nhóm của mạng xã hội, tôi đã phản hồi và cung cấp thông tin cho Công an TP.Thanh Hóa điều tra, xử lý”, anh Tùng nói.

Anh Tùng cũng cho biết, việc các đối tượng xấu bịa chuyện anh tử vong, kêu gọi từ thiện đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh. Nhiều người thân, bạn bè khi đọc được thông tin đã nhắn tin, gọi điện hỏi thăm thì mới biết không có chuyện anh Tùng gặp nạn.





Cảnh giác với trò lừa kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 10.2, Công an TP.Thanh Hóa cũng đã phải cảnh báo người dân về việc đăng tải thông tin sai sự thật để kêu gọi từ thiện của tài khoản Facebook có tên là “Nguyễn Phương Nga”.

Theo Công an TP.Thanh Hóa, tài khoản “Nguyễn Phương Nga” đã sử dụng hình ảnh một em bé bị bỏng đang được điều trị tại bệnh viện, có hoàn cảnh khó khăn nên cần cộng đồng giúp đỡ.

Để lấy lòng tin và khơi dậy tình thương của người dân, tài khoản “Nguyễn Phương Nga” viết: “Trường hợp bố đơn thân bị ung thư máu tên là Đỗ Minh Hậu và con gái 19 tháng tuổi Đỗ Diệu Linh bị bỏng nặng, sống tại xã Hà Long (H.Hà Trung, Thanh Hóa)”.

Cuối lời kêu gọi, tài khoản Nguyễn Phương Nga cung cấp số tài khoản ngân hàng mang tên Đỗ Minh Hậu để nhà hảo tâm gửi tiền ủng hộ.

Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh, Công an xã Hà Long, Công an H.Hà Trung (Thanh Hóa) đều khẳng định trên địa bàn xã Hà Long không hề có công dân Đỗ Minh Hậu, và không có trường hợp nào có hoàn cảnh bố bị ung thư máu và con bị bỏng như hình ảnh và thông tin tài khoản Facebook Nguyễn Phương Nga đăng tải.

Đại úy Nguyễn Văn Dương, Trưởng Công an xã Hà Long, cho biết xác minh từ dữ liệu dân cư và hồ sơ hộ tịch thì trên địa bàn xã Hà Long không hề có họ tên công dân Đỗ Minh Hậu và Đỗ Diệu Linh, cũng không có hoàn cảnh gia đình nào tương tự như thông tin đăng tải trên Facebook.

Công an TP.Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, khi đọc, tiếp nhận các thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội cần tìm hiểu, kiểm chứng thông tin qua chính quyền địa phương để ủng hộ đúng người, đúng sự việc, tránh tình trạng bị lừa đảo từ hoạt động từ thiện.

Hiện các vụ việc lừa đảo từ thiện nói trên đang được Công an TP.Thanh Hóa, Công an H.Hà Trung và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.