Dừng công trình nghi 'xây am miếu' trong khu cây xanh đô thị

Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của người dân ngụ đường số 10, khu đô thị An Đông (thuộc dự án khu nhà ở An Đông Villas, P.An Đông, TP.Huế) về việc những ngày gần đây họ phát hiện chủ đầu tư dự án là Công ty CP đầu tư An Dương tự ý xây dựng nền móng một công trình nghi xây am miếu tâm linh trên khu vực quy hoạch đất cây xanh. Theo người dân, hành vi này có nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống, cản trở hoạt động sinh hoạt của người dân và hoạt động vui chơi của con em trong khu dân cư nên cần ngăn chặn…



Các nhân công đang xây dựng nền móng một công trình nghi là am miếu trên đất quy hoạch cây xanh ẢNH: V.X.A

Tiếp cận hiện trường, PV Thanh Niên nhận thấy tại khu đất ký hiệu CX1 thuộc dự án khu nhà ở An Đông Villas (thuộc P.An Đông) đã tập kết vật liệu, xây dựng một nền móng kích cỡ

1 x 1 m trên khu đất quy hoạch cây xanh thuộc đường số 10 của khu dân cư An Đông. Để xác minh vụ việc, PV Thanh Niên cũng làm việc với bà Trần Thị Tường Vy, Chủ tịch UBND P.An Đông. Bà Vy cho biết sau khi nhận phản ánh của người dân, UBND P.An Đông cũng đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra và yêu cầu dừng xây dựng, nhưng công ty không chấp hành.

C HỈ LÀ CÔNG TRÌNH "TẠO CẢNH QUAN"?

Chiều 10.10, UBND P.An Đông đã mời chủ đầu tư, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên-Huế (đơn vị quản lý dự án) cùng các ngành chức năng của UBND TP.Huế làm việc. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Viết Minh Phú, trợ lý Giám đốc Công ty CP đầu tư An Dương, cho biết đây là công trình tạo cảnh quan chứ không phải am miếu như người dân phản ánh. "Công ty luôn chấp hành theo các ý kiến của cơ quan có thẩm quyền nhưng thời gian phản hồi chậm nên công ty phải thực hiện xây dựng tại khu đất ký hiệu CX1 để đảm bảo tiến độ xây dựng cảnh quan", ông Phú lý giải.

Công trình bị buộc dừng, chờ thẩm tra, xử lý ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Tại cuộc họp, đại diện Phòng Quản lý đô thị TP.Huế cho biết theo quy hoạch, khu đất CX1 là đất công viên cây xanh, nên việc xây dựng công trình phải đảm bảo quy hoạch được duyệt. Ông Võ Văn Thông, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên-Huế, tham dự cuộc họp cũng xác định thửa đất CX1 có quy hoạch chức năng là đất cây xanh và trạm biến áp, đề nghị công ty báo cáo công trình xây dựng để đơn vị rà soát việc xây dựng có phù hợp quy hoạch hay không trước ngày 17.10.

Trước sự việc trên, UBND P.An Đông đã yêu cầu Công ty CP đầu tư An Dương dừng xây dựng công trình và đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên-Huế rà soát công trình xây dựng có phù hợp quy hoạch hay không và có văn bản phản hồi cho UBND P.An Đông để phường có cơ sở xử lý theo thẩm quyền, đồng thời trả lời với công dân và cơ quan chức năng.

Theo người dân, mặc dù khu đất đã được quy hoạch chức năng cây xanh và dự án khởi công từ năm 2010 đến nay, các khu vực nhà ở đã hoàn thiện và bàn giao cho người mua nhà nhưng khu vực cây xanh vẫn chưa được chủ đầu tư chỉnh trang, hoàn thiện. Trước tình trạng khu đất để hoang, nhếch nhác, các hộ dân đường An Đông 10 đã đoàn kết, chung tay dọn dẹp cây rậm, bụi cỏ, phát quang, ủi lại đất đai, rải đá dăm để làm sạch mặt bằng cho trẻ em có nơi vui chơi an toàn, không bị đe dọa bởi côn trùng, rắn rết… Thế nhưng, người dân tỏ ý bất bình và bức xúc trước việc chủ đầu tư đã không sớm chỉnh trang khu đất theo quy hoạch mà lại triển khai xây dựng một công trình rất khó hiểu, nghi xây móng để đặt am miếu. Việc làm này của chủ đầu tư cần được cơ quan chức năng thẩm tra và kịp thời ngăn chặn, tránh những hệ lụy khó xử lý khi một công trình tâm linh đã hoàn thành.