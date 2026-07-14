Dùng cuộc gọi qua Wi-Fi hay mạng di động tiết kiệm pin hơn?

Dù công nghệ phát triển với nhiều phương thức liên lạc mới, những cuộc gọi truyền thống vẫn đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Hiện nay, bên cạnh mạng di động thông thường, người dùng smartphone đã có thêm giải pháp thay thế là thực hiện cuộc gọi thông qua mạng Wi-Fi. Đối với những người bận rộn phải đàm thoại liên tục suốt cả ngày, việc lựa chọn phương thức kết nối nào để tối ưu hóa và tiết kiệm dung lượng pin là một vấn đề đáng được quan tâm.

Các cuộc gọi ngày nay có thể dễ dàng thực hiện qua mạng di động lẫn Wi-Fi ẢNH: REUTERS

Nên thực hiện cuộc gọi qua mạng di động hay Wi-Fi?

Xét về hiệu suất năng lượng, Wi-Fi là câu trả lời ngắn gọn khi phương thức này nhìn chung tiêu thụ ít điện năng hơn nhiều so với dữ liệu di động. Tuy nhiên, cả hai hình thức đều sẽ làm cạn kiệt nguồn pin của máy nhanh hơn bình thường nếu rơi vào vùng có kết nối yếu. Việc lựa chọn giải pháp nào tốt hơn trong thực tế hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí và cường độ tín hiệu nơi bạn đứng, ví dụ như đàm thoại dưới tầng hầm có sóng kém chắc chắn sẽ gây hao pin trầm trọng.

Mặc dù gây tốn pin hơn, mạng di động vẫn được đánh giá là sự lựa chọn tổng thể tốt hơn cho các cuộc gọi điện thoại so với Wi-Fi nhờ một lý do đơn giản. Khi gọi qua Wi-Fi, người dùng phải cạnh tranh băng thông với tất cả những người đang sử dụng chung mạng để coi video trực tuyến hay tải dữ liệu. Đây là lý do khiến Wi-Fi công cộng tại sân bay thường bị chậm, trong khi mạng di động luôn được thiết kế để ưu tiên các cuộc gọi thoại, mang lại chất lượng âm thanh ổn định và tốt hơn.

Bên cạnh đó, mạng di động còn đóng vai trò quan trọng đối với bất kỳ cuộc gọi nào được thực hiện khi người dùng đang di chuyển trên đường. Bản chất của các mạng này là khả năng thực hiện quá trình chuyển giao liên tục (handoff), cho phép kết nối dịch chuyển liền mạch từ cột phát sóng này sang cột phát sóng khác. Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ 4G và 5G, quá trình chuyển đổi này diễn ra rất mượt mà, giúp cuộc gọi không bị gián đoạn ngay cả khi đang lái xe.

Tóm lại, dù gọi điện qua Wi-Fi sở hữu những lợi ích riêng về mặt tiết kiệm năng lượng, mạng di động truyền thống vẫn giữ vững giá trị cốt lõi không thể thay thế. Phương thức này luôn mang lại những cuộc gọi có chất lượng âm thanh tốt hơn cùng sự ổn định cao trên mọi hành trình nếu người dùng biết cách tránh các lỗi Wi-Fi phổ biến. Tùy thuộc vào nhu cầu giữ liên lạc hay tiết kiệm pin tại từng thời điểm, bạn có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai phương thức này.