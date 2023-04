Đừng đánh giá thấp Chelsea

Thiago Silva trở lại



Cuối tuần qua, Real Madrid bại trận trước Villarreal. Kết quả này có thể đã chấm dứt mọi hy vọng còn sót lại của "Los Blancos" nhằm đuổi kịp Barcelona trong cuộc đua giành ngôi vương ở giải VĐQG Tây Ban Nha mùa này. Đó cũng được xem là hồi chuông cảnh tỉnh trước khi họ chào đón Chelsea tới sân Bernabeu.



Valverde (trái), một nhân tố quan trọng trong việc kiến tạo cơ hội của Real Madrid

May cho Real Madrid là Chelsea đang chơi rất tệ ở thời điểm hiện tại. "The Blues" cũng đã bị đánh bại hồi cuối tuần qua (0-1 trước Wolves) và mới đây họ chia tay HLV Potter rồi đưa cựu danh thủ Lampard về làm HLV tạm quyền cho đến hết mùa giải. Do Chelsea đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất của họ trong thế kỷ này, đương nhiên Real Madrid được coi là ứng viên nặng ký cho tấm vé vào bán kết, với 67,8% cơ hội so với 32,2% của Chelsea (theo Opta).

Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn trong bóng đá, nên HLV tạm quyền Lampard đã tuyên bố rằng: "Chúng tôi có niềm tin vào các cầu thủ". Do hiểu rất rõ về quy mô của nhiệm vụ chống lại Real Madrid nên nhiều khả năng ông sẽ dựa vào những gương mặt quen thuộc và giàu kinh nghiệm trong đội hình của mình.

Trong hoàn cảnh đó, việc Thiago Silva vừa trở lại luyện tập sau chấn thương được xem là một động lực lớn lao cho Chelsea, dù chưa biết anh có đủ thể lực để xuất trận hay không. Silva là cầu thủ quan trọng của Chelsea dù anh đã 38 tuổi. Khi sung sức, anh vẫn là một trong những trung vệ hay nhất thế giới.

Mặt khác, Real Madrid cũng cần phải nhớ rằng dù Chelsea thi đấu tệ hại ở các giải quốc nội mùa này nhưng không thể cũng nói như vậy về phong độ của họ tại Champions League. Vì vậy, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp "The Blues" và không chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận đấu vào rạng sáng mai.

Hãy để mắt đến Valverde

Real Madrid là đại diện duy nhất của Tây Ban Nha lọt vào vòng tứ kết Champions League sau khi Barcelona, Atletico và Sevilla đều bị loại ở vòng bảng. "Los Blancos" đã dễ dàng vượt qua Liverpool ở vòng 16 đội và bây giờ trước mặt họ là một đội bóng khác của nước Anh.

Trong đội hình của Real Madrid, người ta rất dễ say sưa nói về Vinicius, Benzema hoặc Modric, đặc biệt là sau khi bộ 3 này hủy diệt Barcelona ở trận bán kết lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha hồi tuần qua. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu như hàng phòng ngự của Chelsea không tính đến Valverde, cầu thủ dẫn đầu về số lần tạo ra cơ hội từ các tình huống mở cho Real Madrid ở Champions League mùa này (16 lần).

Valverde có thể tiếp tục sánh vai với Benzema và Vinicius trên hàng công của Real Madrid để công phá liên tục hệ thống phòng ngự vẫn còn khá nhiều khiếm khuyết của Chelsea. Đó cũng là một cách để HLV Ancelotti bù đắp cho hàng phòng ngự không được kín kẽ của mình. Bên cạnh đó, việc một số cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi hồi cuối tuần qua sẽ giúp đôi chân của "Los Blancos" tươi tắn hơn.

Do đó, dù Chelsea thường chơi rất tốt trước các nhà ĐKVĐ Champions League trong những mùa giải gần đây thì siêu máy tính của Opta vẫn chỉ dành cho họ 20,1% cơ hội chiến thắng ở trận tứ kết lượt đi, so với 56,4% của Real Madrid.