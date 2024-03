Dùng dao chém gia đình anh ruột, nghi do mâu thuẫn đất đai

Ngày 4.3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Bù Đăng điều tra, làm rõ vụ em trai chém gia đình anh ruột, nghi do mâu thuẫn đất đai, xảy ra trưa cùng ngày khiến 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Bình (54 tuổi) và gia đình anh ruột là N.V.H (64 tuổi, cùng ngụ thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn) được cho là có mâu thuẫn nghi liên quan tới đất đai.

Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, khi ông N.V.H đang đi làm trong rẫy thì giữa Bình và vợ ông H. là bà V.T.T.P (54 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

Trong lúc cãi nhau, Bình cầm dao chạy sang trước cửa nhà bà P. chém vào người chị dâu và cháu N.T.V (19 tuổi, con gái bà P.) khiến cả 2 ngã gục tại chỗ.

Sau khi thấy chị dâu và cháu ruột nằm gục dưới đất, Bình tiếp tục cầm dao chạy vào rẫy của ông N.V.H cách nhà khoảng 5 km. Tại đây, Bình chém vào người anh trai, khiến một bàn tay của người anh đứt lìa.

Gây án xong, Bình đến cơ quan công an đầu thú. Ông H. cùng vợ và con gái bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.