Dùng dầu gió, cao dán khi đau đầu: Người trên 50 tuổi nên đi khám lúc nào?

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Âu Văn Khê, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, không phải mọi cơn đau đầu ở người trên 50 tuổi đều do bệnh nguy hiểm. Nhưng người bệnh nên đi khám sớm nếu có một trong các dấu hiệu sau:

Trước đây ít hoặc chưa từng đau đầu nhưng gần đây bắt đầu xuất hiện cơn đau.

Cơn đau cũ thay đổi rõ về vị trí, mức độ, thời gian kéo dài hoặc triệu chứng đi kèm.

Đau tăng dần theo ngày hoặc xuất hiện ngày càng thường xuyên.

Đau xuất hiện hoặc tăng lên khi ho, hắt hơi, rặn, cúi người hoặc vận động gắng sức.

Mức độ đau thay đổi rõ khi đứng, ngồi hoặc nằm.

Đau đầu kèm nôn mà không xác định được nguyên nhân khác.

Có tiền sử ung thư, suy giảm miễn dịch hoặc mới bị chấn thương đầu.

Đang sử dụng thuốc chống đông hoặc thuốc có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Ở người trên 50 tuổi, đau vùng thái dương kèm mỏi hàm khi nhai, sốt, mệt mỏi, giảm thị lực cần được thăm khám sớm ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Những dấu hiệu nào cần cấp cứu?

Dù đau đầu là biểu hiện thường gặp, nhưng bác sĩ Khê lưu ý người dân cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay khi đau đầu đi kèm một trong các dấu hiệu sau:

Cơn đau xuất hiện đột ngột, dữ dội và đạt mức cao nhất chỉ trong vài phút.

Méo miệng, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, không hiểu lời nói hoặc đi đứng mất thăng bằng.

Lú lẫn, thay đổi hành vi, giảm ý thức, ngất hoặc co giật.

Mất thị lực, nhìn đôi hoặc xuất hiện rối loạn thị giác mới.

Sốt kèm cứng cổ, phát ban hoặc tình trạng toàn thân xấu đi nhanh chóng.

Nôn liên tục kèm đau đầu tăng nhanh.

Đau đầu sau chấn thương, nhất là ở người lớn tuổi hoặc đang dùng thuốc chống đông.

Đau mắt dữ dội, mắt đỏ, nhìn mờ, buồn nôn hoặc thấy quầng sáng quanh đèn.

“Những dấu hiệu trên có thể liên quan đến đột quỵ, xuất huyết não, viêm màng não, tăng nhãn áp góc đóng cấp hoặc một số bệnh lý cần xử trí khẩn cấp. Người bệnh không nên tiếp tục tự thoa dầu, dán cao hoặc chờ cơn đau tự hết”, bác sĩ Văn Khê nói.

Theo bác sĩ Âu Văn Khê, không phải cứ thoa dầu thấy dễ chịu là đau do phong hàn, cũng không nên xem mọi trường hợp đau đầu là trúng gió rồi tự thoa dầu hoặc dán cao ẢNH: BVCC

Có thể dùng dầu gió, cao dán khi nào?

Từ đó, bác sĩ Khê cho hay việc sử dụng dầu gió, cao dán chỉ nên được cân nhắc khi:

Cơn đau nhẹ và có đặc điểm giống những lần trước.

Cơn đau không tăng dần và không thay đổi rõ về vị trí hoặc tính chất.

Người bệnh không bị sốt, nôn bất thường, rối loạn thị giác, tê yếu tay chân, nói khó hoặc thay đổi ý thức.

Sản phẩm được sử dụng đúng vị trí, đúng lượng và đúng thời gian theo hướng dẫn.

“Người bệnh không được bôi hoặc dán cao dán lên trán, thái dương, mặt hay vùng gần mắt nếu nhà sản xuất không cho phép. Không nên tự tăng lượng dầu, số miếng dán, số lần sử dụng hoặc kéo dài thời gian dán. Nếu cơn đau ngày càng tăng, xuất hiện thường xuyên hơn, tái phát nhanh hoặc thay đổi tính chất, cần ngừng tự xử lý và đi khám”, bác sĩ Khê lưu ý.