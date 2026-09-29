'Đừng để cái đúng đi một mình'

Sáng 29.9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 2, năm 2026.

Tham dự buổi lễ, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Tường Lâm chúc mừng Ban giám khảo cuộc thi ẢNH: VŨ ĐỨC

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay tiếp nhận 462.629 bài dự thi, tăng 263.607 bài, tương đương 132,45% so với năm 2025 và đạt hơn 200% chỉ tiêu đặt ra.

Một điểm mới của cuộc thi năm nay là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình tổ chức. Tác phẩm được tiếp nhận trên website, các khâu quản lý, theo dõi và chấm thi được thực hiện trên nền tảng số, góp phần nâng cao tính khoa học, thống nhất và minh bạch.

Cuộc thi được tổ chức với 6 loại hình gồm báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa. Việc bổ sung, phát huy các hình thức thể hiện trực quan, hiện đại tạo thêm không gian để đoàn viên, thanh niên thể hiện quan điểm, đồng thời giúp nội dung chính luận phù hợp hơn với xu hướng tiếp nhận thông tin trên môi trường số.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại buổi lễ ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của đoàn viên, thanh thiếu niên trên cả nước. Đằng sau con số hơn 462.000 bài dự thi là sự tham gia của đông đảo người trẻ ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học; thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và mong muốn đóng góp tiếng nói trước những vấn đề chung của đất nước, xã hội.

Các tác phẩm có nội dung phong phú, cách tiếp cận đa dạng, tập trung vào nhiều vấn đề được thanh niên quan tâm như chuyển đổi số, không gian mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lịch sử, văn hóa, dân tộc, quyền con người và những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Tại lễ trao giải, 59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh. Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải được trao bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, cúp lưu niệm và tiền thưởng theo quy định.

Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả đoạt giải ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Mỗi lần người đúng im lặng, cái sai lại có thêm chỗ để lớn

Phần giao lưu tại lễ trao giải là câu chuyện của các tác giả, cùng xoay quanh một vấn đề: làm thế nào để cái đúng không bị lấn át giữa "cơn bão" thông tin trên không gian mạng.

Mở đầu, anh Nguyễn Trung Anh, tác giả tác phẩm Sự im lặng của người đúng - Nguy cơ lớn nhất trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay, đặt câu hỏi: "Bạn nhìn thấy một thông tin trên mạng. Bạn có thể biết nó không đúng. Nhưng… bạn có lên tiếng không?". Anh Trung Anh cho rằng, trong thực tế, nhiều người có thể nhận ra thông tin sai nhưng vẫn chọn cách lướt qua. "Một cái vuốt màn hình, nhẹ tênh. Tôi cũng đã từng như thế", anh Trung Anh nói.

Chị Hồ Hồng Nguyên và anh Nguyễn Thanh Tùng trao giải cho các tác giả đoạt giải

ẢNH: VŨ ĐỨC

Từ câu chuyện bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu bị chế lời phản cảm, làm nhạc nền cho nhiều video trên TikTok, anh Nguyễn Trung Anh chỉ ra rằng, cái sai có thể mạnh lên không phải vì có lý, mà vì được lặp lại. "Nghe một lần thấy lạ, mười lần thấy quen, trăm lần… tưởng là đúng". Theo anh, mỗi lần người đúng im lặng, cái sai lại có thêm chỗ để lớn.

Anh Nguyễn Trung Anh ví xã hội như một cơ thể có "hệ miễn dịch tư tưởng", trong đó mỗi người là một tế bào. Việc nhận diện, kiểm chứng và phản biện có trách nhiệm sẽ góp phần tăng sức đề kháng chung.

"Người đúng lên tiếng không phải để tranh cãi thắng thua, mà có thể chỉ đơn giản là dừng lại để kiểm chứng, dẫn một nguồn chính thống hoặc đưa ra một bình luận bình tĩnh, có căn cứ. Một tiếng nói đúng có thể rất nhỏ. Nhưng điều đúng muốn có sức mạnh, trước hết phải được nói ra", anh Trung Anh chia sẻ.

Các bạn trẻ giao lưu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Chị Vũ Dương Bảo Châu (tác giả: Biên cương số - Khát vọng đồng hành của tuổi trẻ tiên phong),cho rằng, trong kỷ nguyên số, bên cạnh biên cương địa lý còn có một "biên cương số", nơi người trẻ học tập, làm việc, sáng tạo và tiếp nhận thông tin mỗi ngày.

Theo tác giả, bảo vệ biên cương số không chỉ là nhận diện, đấu tranh với thông tin sai trái mà còn phải chủ động kiến tạo.

Các bạn trẻ cho rằng, để cái đúng được lên tiếng, được lan tỏa và có người bảo vệ, mỗi người trẻ cần chủ động trở thành một phần của cộng đồng thông tin có trách nhiệm.

"Đừng để cái đúng đi một mình" là thông điệp chung được các tác giả gửi gắm tại chương trình.