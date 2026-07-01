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Giới trẻ

Tập huấn kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Tại chương trình tập huấn của Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư, các đại biểu đã được trao đổi nhiều kỹ năng, trong đó có kỹ năng truyền thông số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Chiều 30.6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tập huấn kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia tập huấn trực tiếp tại Hà Nội

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư, nhấn mạnh, sau thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức Đoàn xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.

"Đặc biệt, những chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội đã đặt ra yêu cầu đối với tổ chức Đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đủ năng lực dẫn dắt, khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên", chị Quỳnh chia sẻ.

Tập huấn kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng - Ảnh 2.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh phát biểu tại chương trình

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

3 chuyên đề trọng tâm

Chương trình tập huấn gồm 3 chuyên đề trọng tâm, bám sát yêu cầu thực tiễn của công tác Đoàn hiện nay. Các chuyên đề gồm: "Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Đoàn"; "Kỹ năng truyền thông số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng"; "Kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn".

Tập huấn kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng - Ảnh 3.

Các đại biểu nghe chuyên đề về Kỹ năng truyền thông số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Ban tổ chức kỳ vọng thông qua các chuyên đề và hoạt động trao đổi, thảo luận, đội ngũ cán bộ Đoàn sẽ được cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay và cách làm hiệu quả, từ đó nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện công tác Đoàn.

Chương trình nhằm góp phần xây dựng tổ chức Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan Đảng T.Ư.

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