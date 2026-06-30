Chiều 30.6, tại trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức tọa đàm sinh hoạt chính trị với chủ đề "Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư với Nghị quyết 68-NQ/TW: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế - Thanh niên cần làm gì?".

Tham dự chương trình có bà Trần Thị Lan Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng thư ký Đảng ủy VCCI; anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Phát huy vai trò tiên phong thực hiện Nghị quyết 68

Anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là bước phát triển quan trọng trong tư duy của Đảng, xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh và năng lực sáng tạo để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của nghị quyết.

Theo ban tổ chức, tọa đàm được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để đoàn viên, thanh niên trao đổi với các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nhân về những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế tư nhân; những cơ hội Nghị quyết 68 mang lại cho thế hệ trẻ; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận 4 chuyên đề trọng tâm. Đó là những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68; cơ hội dành cho thanh niên trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển kinh tế tư nhân với những kinh nghiệm thực tiễn từ các doanh nghiệp và ngân hàng; thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết 68.

Lan tỏa tinh thần của Nghị quyết 68

Các diễn giả cho rằng, để tận dụng những cơ hội mà Nghị quyết 68 mở ra, thanh niên cần không ngừng nâng cao năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ năng hội nhập quốc tế, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng khởi nghiệp.

Đồng thời, tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối nguồn lực, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp và tham mưu các chính sách phù hợp với thanh niên trong giai đoạn phát triển mới.

Diễn giả chia sẻ tại chương trình ẢNH: BTC

Phát biểu tại tọa đàm, anh Nguyễn Tiến Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên VCCI, khẳng định thanh niên cần trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Anh Thành đề xuất đoàn viên, thanh niên chủ động nghiên cứu, học tập và lan tỏa nội dung Nghị quyết 68; nâng cao chuyên môn, kỹ năng số, ngoại ngữ và tư duy hội nhập; tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp.

Bế mạc chương trình, anh Nguyễn Nhất Linh khẳng định, Nghị quyết 68 không chỉ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân mà còn mở ra không gian rộng lớn để thanh niên phát huy trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo.

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa tinh thần của nghị quyết; chủ động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, mô hình thiết thực để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.