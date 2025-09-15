Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN: Nơi lan tỏa niềm tin và khát vọng hùng cường

Ngày 16.9, tại Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN toàn quốc, PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Tường Lâm về giá trị và ý nghĩa của diễn đàn.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68

Xin anh cho biết ý nghĩa của việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN lần này?

Anh Nguyễn Tường Lâm: Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và đặc biệt là để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN đã chỉ đạo Hội Doanh nhân trẻ VN tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN năm 2025.

Qua các hoạt động của diễn đàn, chúng tôi kỳ vọng sẽ cung cấp một bức tranh tổng thể và toàn diện về khối kinh tế tư nhân VN hiện nay, cũng như là các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại biểu đại diện cho khối kinh tế tư nhân từ những doanh nghiệp lớn, đến doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp sẽ được lắng nghe bởi các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ, các bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN ẢNH: NGỌC THẮNG

Thông qua đó, chúng ta cũng sẽ đề xuất các giải pháp cụ thể và hiệu quả để giúp khối kinh tế tư nhân phát triển vững mạnh trong thời gian tới, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị cũng như góp phần phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Sau khi trải qua các vòng đối thoại ở địa phương, anh đánh giá như thế nào về nội dung và giá trị của diễn đàn?

Qua các vòng đối thoại tại nhiều tỉnh thành, tôi nhận thấy diễn đàn đã thực sự chạm đến những vấn đề mà doanh nghiệp tư nhân quan tâm nhất. Từ câu chuyện về cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ, đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tất cả đều được thảo luận một cách cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng.

Giá trị lớn nhất của các vòng đối thoại địa phương là đã tạo ra kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nhân trẻ và lãnh đạo địa phương. Nhiều ý kiến, đề xuất đã được tiếp thu ngay tại chỗ; một số khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết kịp thời. Điều này cho thấy diễn đàn không dừng lại ở việc "trao đổi" mà thực sự thúc đẩy hành động, tạo chuyển biến tích cực cho môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc tổ chức ở quy mô địa phương giúp diễn đàn tiếp cận được nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa - vốn là lực lượng đông đảo nhưng ít có cơ hội tham gia các hội nghị lớn. Những câu chuyện cụ thể từ thực tiễn của họ đã bổ sung thêm chiều sâu và tính đa dạng cho các giải pháp được đề xuất.

Tạo dựng thương hiệu VN trên bản đồ kinh tế toàn cầu

Thưa anh, ngày mai (16.9) sẽ diễn ra Diễn đàn cấp cao với rất nhiều kỳ vọng của doanh nhân trẻ cả nước, anh mong muốn gì từ diễn đàn này?

Diễn đàn cấp cao là dịp để tổng hợp trí tuệ, sáng kiến từ hàng chục phiên đối thoại địa phương, từ đó hình thành các nhóm giải pháp chiến lược mang tính liên ngành và dài hạn. Tôi kỳ vọng diễn đàn sẽ đưa ra được những kiến nghị thiết thực, khả thi để trình lên các cơ quan Đảng, Nhà nước, giúp việc triển khai Nghị quyết 68 đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, tôi mong rằng diễn đàn sẽ trở thành nơi lan tỏa niềm tin và khát vọng hùng cường của đất nước đến từng doanh nhân trẻ. Niềm tin rằng với quyết tâm, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo, khu vực kinh tế tư nhân hoàn toàn có thể vươn lên đóng góp từ 60 - 65% GDP vào năm 2045, đúng như mục tiêu đã được đặt ra.

Các doanh nhân, chuyên gia và nhà quản lý tham gia đối thoại cấp địa phương ẢNH: BTC

Ngoài ra, tôi cũng hy vọng diễn đàn sẽ tăng cường liên kết giữa các doanh nhân trẻ trong và ngoài nước, hình thành mạng lưới hợp tác sâu rộng, cùng nhau chinh phục những thị trường lớn và tạo dựng thương hiệu VN trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Xin anh cho biết T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN sẽ đồng hành như thế nào với các doanh nhân trẻ để thúc đẩy việc phát triển kinh tế tư nhân, sớm đạt được mục tiêu hùng cường của đất nước?

T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN luôn xác định đồng hành với thanh niên, trong đó có lực lượng doanh nhân trẻ, là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, về mặt chính sách, chúng tôi sẽ tiếp tục là cầu nối giữa doanh nhân trẻ và các cơ quan nhà nước, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tư nhân, đồng thời đề xuất các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Về đào tạo, chúng tôi sẽ tăng cường các chương trình phối hợp bồi dưỡng kỹ năng quản trị, cập nhật xu hướng công nghệ mới, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Mục tiêu là giúp doanh nhân trẻ nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh chóng.

Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động kết nối, từ diễn đàn, hội chợ đến các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nhân trẻ mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm đối tác và cơ hội kinh doanh.

Cuối cùng, chúng tôi coi việc xây dựng hình mẫu doanh nhân trẻ VN "Bản lĩnh tiên phong - Đổi mới sáng tạo - Phụng sự Tổ quốc - Vươn tầm quốc tế" là nhiệm vụ xuyên suốt. Đây không chỉ là tiêu chuẩn đạo đức và năng lực, mà còn là lời cam kết của thế hệ doanh nhân trẻ đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Tôi tin rằng với sự đồng hành chặt chẽ của tổ chức Đoàn - Hội, sự năng động và sáng tạo của bản thân, cộng đồng doanh nhân trẻ VN sẽ là lực lượng tiên phong, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa VN trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Xin cảm ơn anh!