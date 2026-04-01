Đừng để cận thị trở nặng: Bao lâu nên kiểm tra mắt?

Một trong những cách quan trọng để kiểm soát tình trạng này là khám mắt định kỳ. Kiểm tra mắt không chỉ nhằm thay đổi kính cho phù hợp mà còn giúp theo dõi tốc độ tăng độ cận và phát hiện sớm các bất thường trong cấu trúc mắt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Những người đã có tật khúc xạ như cận thị được khuyến nghị nên kiểm tra mắt ít nhất 1 lần/năm ẢNH: AI

Khám mắt định kỳ giúp phát hiện những thay đổi nhỏ trong thị lực trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Trong một lần khám mắt toàn diện, bác sĩ nhãn khoa sẽ đánh giá nhiều yếu tố như thị lực, độ khúc xạ của mắt và đôi khi cả chiều dài trục nhãn cầu. Những thông số này giúp xác định liệu cận thị đang ổn định hay tiến triển nhanh.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em vì mắt vẫn đang phát triển. Trẻ em là nhóm có nguy cơ cận thị tiến triển nhanh nhất. Lý do là vì nhãn cầu vẫn đang phát triển và có thể thay đổi mạnh trong giai đoạn đi học.

Khuyến nghị của Hiệp hội Đo thị lực Mỹ là trẻ em nên được kiểm tra mắt lần đầu khi khoảng 6 đến 12 tháng tuổi. Sau đó, 3 đến 5 tuổi thì khám để phát hiện sớm các vấn đề về thị lực. Khi trẻ bước vào độ tuổi đi học, khám mắt nên được thực hiện 1 lần/năm. Ngoài ra, trẻ có cha hoặc mẹ bị cận thị cũng cần được theo dõi chặt chẽ hơn vì yếu tố di truyền có liên quan đến nguy cơ mắc cận thị.

Ở người trưởng thành, cận thị thường ổn định hơn so với giai đoạn trẻ em. Tuy nhiên, khám mắt định kỳ vẫn rất cần thiết để phát hiện thay đổi thị lực và các bệnh lý mắt khác. Cụ thể, người trưởng thành từ 18 đến 64 tuổi nên khám mắt ít nhất 2 năm/lần nếu thị lực ổn định và không có bệnh lý mắt đặc biệt. Tuy nhiên, đối với những người đã có tật khúc xạ như cận thị, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên kiểm tra mắt 1 lần/năm.

Sau 40 tuổi, nguy cơ mắc các bệnh về mắt bắt đầu tăng lên. Những bệnh lý như cườm nước, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng có thể phát triển âm thầm mà không gây triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu. Vì vậy, ở độ tuổi này, nhiều bác sĩ khuyến nghị nên khám mắt mỗi 1–2 năm để phát hiện sớm các vấn đề về mắt trước khi chúng ảnh hưởng đến thị lực.

Ngay cả khi chưa đến lịch khám mắt định kỳ, mọi người cũng cần đến gặp bác sĩ nhãn khoa nếu mắt xuất hiện những biểu hiện bất thường. Những biểu hiện này gồm nhìn mờ, phải nheo mắt khi nhìn bảng hoặc biển báo, đau đầu sau khi đọc sách hoặc dùng máy tính, cảm giác mỏi mắt kéo dài, theo Medical News Today.