Cuộc họp được ấn định lúc 9 giờ, nhưng đến 9 giờ 30 phút, người chủ trì mới xuất hiện vì lý do "bận". Hàng chục nhân viên có mặt đúng giờ đành ngồi chờ, không ai lên tiếng.

Tình huống này không xa lạ ở một số doanh nghiệp Việt Nam, nhưng theo GS-TS Từ Thị Loan, Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, điều đáng nói không chỉ là thời gian bị lãng phí, mà còn là văn hóa quyền lực phía sau sự chậm trễ.

GS-TS Từ Thị Loan, Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, chia sẻ tại tọa đàm

ẢNH: TUẤN MINH

Tại tọa đàm "Văn hóa doanh nghiệp: Từ giá trị đến sức cạnh tranh" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 23.11, bà Loan phân tích, "giờ cao su" còn bắt nguồn từ thói quen tùy tiện, ý thức kỷ luật chưa cao. Tuy nhiên, không thể lấy tập quán hay đặc điểm văn hóa truyền thống làm lý do biện minh cho việc thiếu đúng giờ.

Bởi một người đến muộn không chỉ làm mất thời gian của chính mình. Nếu 20 người phải chờ 30 phút, tổng thời gian chờ đã lên tới 10 giờ công. Nếu tình trạng lặp lại thường xuyên, chi phí đối với doanh nghiệp sẽ tăng lên đáng kể.

Vấn đề càng đáng chú ý khi thời gian làm việc đang chịu nhiều áp lực. Theo báo cáo State of Work Innovation 2024 của Asana, người lao động được khảo sát cho biết trung bình mất 5 giờ mỗi tuần vào các cuộc họp kém hiệu quả. Đây là số liệu khảo sát quốc tế về hiệu quả họp, không phải thống kê riêng tình trạng đi họp muộn tại Việt Nam.

Vì vậy, sự chậm trễ không chỉ là một thói quen ứng xử, mà còn liên quan trực tiếp đến năng suất, chi phí vận hành và tính chuyên nghiệp của tổ chức.

Bà Phạm Phương Thảo cho rằng phong csch lãnh đạo ảnh hưởng trực tiếp đến cách làm việc của tập thể ẢNH: TUẤN MINH

Đúng giờ phải trở thành một tiêu chí thay vì chỉ là khẩu hiệu

Theo GS-TS Từ Thị Loan, thay đổi văn hóa đúng giờ phải bắt đầu từ người đứng đầu.

Lãnh đạo, chủ doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện quy định về thời gian trước khi yêu cầu nhân viên tuân thủ. Đồng thời, đúng giờ phải trở thành một tiêu chí trong tổ chức công việc và đánh giá trách nhiệm, thay vì chỉ là khẩu hiệu.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Phạm Phương Thảo, Phó giám đốc Công ty Sâm Ngọc Linh Tumơrông Kon Tum, cũng cho rằng tác phong của lãnh đạo ảnh hưởng trực tiếp đến cách làm việc của cả tập thể.

Bà dẫn nhận định "sếp nào thì nhân viên như thế" để nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương.

Qua kinh nghiệm làm việc với chuyên gia, đối tác Nhật Bản, bà Thảo nhận thấy đúng giờ không đơn thuần là ý thức cá nhân mà còn thể hiện sự tôn trọng đối tác và quy trình công việc.

Chỉ một người chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến những công đoạn tiếp theo, nhất là trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ.

Với doanh nghiệp của mình, bà Thảo cho biết việc trồng sâm Ngọc Linh đòi hỏi quá trình đầu tư dài hạn, cây phải đạt từ 8 năm tuổi mới có thể khai thác mạnh. Đặc thù đó yêu cầu sự kiên nhẫn, kỷ luật và tính toán chặt chẽ trong từng khâu.

"Với doanh nghiệp chúng tôi, giá trị của việc đúng giờ luôn được đặt lên hàng đầu", bà Thảo chia sẻ.

Từ những cuộc họp thường ngày đến hoạt động sản xuất, đúng giờ không phải yêu cầu quá lớn, nhưng phản ánh cách doanh nghiệp quản lý công việc và tôn trọng con người.

Một doanh nghiệp khó có thể xây dựng văn hóa chuyên nghiệp nếu lãnh đạo đòi hỏi nhân viên tuân thủ kỷ luật, trong khi chính mình lại thường xuyên đứng ngoài những quy định ấy.