Một người chưa từng kinh doanh, chưa từng góp vốn thành lập công ty, nhưng một ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế liên quan đến một doanh nghiệp đứng tên mình. Thậm chí, có người chỉ phát hiện sự việc khi đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Từ một công dân bình thường, họ bỗng phải dành thời gian, công sức để chứng minh mình không thực hiện một việc mà bản thân chưa từng nghĩ tới.

Tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính ngày 6.10.2026, ngành thuế cho biết đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp thông qua ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng.

Mặc dù đây là số trường hợp phản ánh cần được xác minh, chưa phải số vụ đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng cũng đủ để chúng ta nhìn nhận những bất cập trong cơ chế đăng ký doanh nghiệp và bảo vệ người dân trước hành vi mạo danh.

Trong bối cảnh đó, việc Bộ Tài chính đề xuất luật hóa đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn trên môi trường số, sử dụng VNeID để xác thực điện tử trong hồ sơ chính sách luật Doanh nghiệp sửa đổi là hướng đi cần thiết.

Tuy nhiên, theo tôi, lần sửa luật này cần tiến xa hơn việc xác thực danh tính, hướng tới xác nhận ý chí của những người tham gia doanh nghiệp, đồng thời thiết lập cơ chế bảo vệ hữu hiệu đối với người đã bị mạo danh.

Cần có cơ chế bảo vệ người dân trước tình trạng mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp ẢNH MINH HỌA: NGỌC DƯƠNG

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường. Cơ chế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm giúp người dân thuận lợi hơn khi khởi nghiệp, giảm chi phí tuân thủ và hạn chế sự can thiệp hành chính không cần thiết.

Đây là thành quả cần được tiếp tục phát huy. Nhưng khi thông tin cá nhân ngày càng dễ bị thu thập và sử dụng trái phép, cơ chế này cũng có thể bị lợi dụng. Một bản chụp căn cước được cung cấp khi xin việc, thuê nhà, thực hiện giao dịch dân sự hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ có thể trở thành công cụ để người khác thực hiện hành vi mạo danh.

Về nguyên tắc, người kê khai phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của thông tin kê khai. Nhưng nếu chính người kê khai thực hiện hành vi mạo danh thì người phải đối mặt với những phiền toái pháp lý trước tiên lại có thể là nạn nhân. Cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí cho xã hội.

Nếu việc đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp khiến những người không liên quan phải mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để khắc phục hậu quả của hành vi mạo danh thì chi phí xã hội chưa thực sự được cắt giảm mà một phần chi phí đã bị chuyển sang người dân.

Thực tế, xác thực điện tử trong đăng ký doanh nghiệp không phải là giải pháp hoàn toàn mới. Từ ngày 21.7.2026, Bộ Tài chính đã triển khai quy trình xác thực điện tử đối với người nộp hồ sơ, người ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nghị định 296/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 23.7.2026, tiếp tục hoàn thiện cơ chế này, mở rộng yêu cầu xác thực điện tử trong một số thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Xét về bản chất pháp lý, xác thực danh tính người thực hiện thủ tục và xác nhận ý chí của người tham gia doanh nghiệp là hai vấn đề khác nhau.

Ví dụ khi thành lập một công ty cổ phần, người thực hiện thủ tục đăng ký đã được xác thực danh tính không có nghĩa tất cả những người có tên trong danh sách cổ đông sáng lập đều thực sự đồng ý góp vốn. Việc hồ sơ có chữ ký mang tên một người cũng chưa bảo đảm tuyệt đối rằng chữ ký đó do chính người ấy thực hiện. Do đó, luật Doanh nghiệp sửa đổi cần tiến thêm một bước từ xác thực danh tính sang xác nhận ý chí tham gia doanh nghiệp.

Theo đó, đối với cá nhân có tài khoản VNeID được kê khai là chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật, hệ thống đăng ký doanh nghiệp cần gửi yêu cầu để chính người đó xác nhận tư cách tham gia của mình trước khi hồ sơ được chấp thuận.

Thông tin xác nhận cần thể hiện rõ tên doanh nghiệp, tư cách tham gia, giá trị phần vốn cam kết góp hoặc số cổ phần đăng ký mua nếu có. Việc xác nhận cũng cần được lưu trữ để phục vụ quá trình xác minh, giải quyết tranh chấp khi cần thiết.

Cơ chế tương tự cần được áp dụng khi doanh nghiệp đăng ký thay đổi những nội dung liên quan đến việc bổ sung hoặc thay thế cá nhân giữ các tư cách pháp lý nêu trên. Đối với người chưa có tài khoản định danh điện tử hoặc không thể sử dụng VNeID, cần thiết kế phương thức xác minh thay thế có mức độ an toàn tương đương.

Tất nhiên, không nên biến yêu cầu xác nhận thành một thủ tục hành chính phức tạp hoặc buộc người dân phải có mặt tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Công nghệ cần được sử dụng để tăng mức độ an toàn mà không làm mất đi những thành quả cải cách đã đạt được.

Bên cạnh việc phòng ngừa, một vấn đề không kém phần quan trọng là giải quyết hậu quả đối với những người đã bị mạo danh. Điều 68 và Điều 69 Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp đã quy định cơ chế xác định nội dung kê khai giả mạo và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ đăng ký có liên quan.

Nhưng khó khăn trên thực tế thường nằm ở quá trình xác minh trước khi có đủ căn cứ pháp lý để xử lý. Trong thời gian đó, thông tin sai lệch có thể vẫn tồn tại trên các hệ thống dữ liệu của Nhà nước và tiếp tục ảnh hưởng đến người bị mạo danh.

Theo tôi, cần tích hợp trên VNeID chức năng cho phép mỗi công dân tra cứu những doanh nghiệp mà mình đang được ghi nhận có tư cách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật. Khi phát hiện thông tin bất thường, người dân có thể gửi yêu cầu xác minh trực tiếp trên ứng dụng và theo dõi tiến độ giải quyết.

Khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan đăng ký kinh doanh cần chủ động phối hợp với cơ quan công an, cơ quan thuế và các cơ quan liên quan để xác minh, thay vì để người dân phải tự liên hệ với từng cơ quan. Cần quy định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý và nghĩa vụ thông báo kết quả cho người dân.

Pháp luật cũng cần nghiên cứu cơ chế bảo vệ tạm thời đối với người có căn cứ ban đầu đáng tin cậy cho thấy mình bị mạo danh, hạn chế việc áp dụng những biện pháp bất lợi liên quan đến tư cách pháp lý đang được xác minh.

Tất nhiên, cơ chế này phải có điều kiện chặt chẽ để tránh bị lợi dụng nhằm trốn tránh nghĩa vụ hợp pháp. Khi hành vi mạo danh đã được xác định, kết quả xử lý phải được cập nhật đồng bộ trên các cơ sở dữ liệu liên quan. Không nên để người dân sau khi được cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết vẫn phải tiếp tục đi đính chính thông tin tại cơ quan thuế hoặc những cơ quan khác.

Cũng cần phân biệt người thực sự bị mạo danh với người tự nguyện đứng tên thay người khác để thành lập doanh nghiệp, sau đó tìm cách phủ nhận trách nhiệm khi phát sinh nghĩa vụ pháp lý. Bảo vệ nạn nhân không đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho những người cố tình trốn tránh trách nhiệm của mình.

Ở góc độ quản trị quốc gia, giá trị của việc liên thông dữ liệu không chỉ nằm ở khả năng phát hiện và xử lý người vi phạm mà còn ở khả năng bảo vệ người không vi phạm. Nhà nước càng có nhiều công cụ quản lý dựa trên dữ liệu thì càng cần có cơ chế bảo đảm tính chính xác của dữ liệu và khắc phục kịp thời những sai lệch có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Một môi trường kinh doanh thuận lợi không chỉ được đánh giá bằng số lượng doanh nghiệp thành lập mới hay thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mà còn phải được đánh giá bằng mức độ an toàn pháp lý của những người tham gia và cả những người không tham gia kinh doanh.