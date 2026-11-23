Báo cáo tổng kết thi hành luật Doanh nghiệp 2020 của Bộ Tài chính chỉ ra sự thiếu kết nối giữa quy định giải thể trong luật Doanh nghiệp và quy định phá sản trong luật Phá sản "khiến nhiều doanh nghiệp 'chết lâm sàng' (ngừng hoạt động nhưng không thể giải thể cũng không thể phá sản), gây gánh nặng cho hệ thống quản lý dữ liệu".

Theo Công điện số 18 ngày 13.7 của Cục Thuế (Bộ Tài chính) về chiến dịch làm sạch mã số thuế, có 291.962 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể. Cùng với 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có nợ thuế, ngành thuế phải xử lý 617.462 doanh nghiệp.

Chỉ trong 10 tháng năm 2026, theo Cục Thống kê, có hơn 33.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; khoảng 56.300 doanh nghiệp hoàn tất giải thể, tăng 109,8% so với cùng kỳ. Theo cơ quan quản lý, một phần mức tăng này đến từ chiến dịch làm sạch mã số thuế.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp vẫn giữ nguyên: khi thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản, song Bộ Tài chính đề xuất xây dựng thủ tục giải thể rút gọn với doanh nghiệp đủ điều kiện ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại báo cáo tổng kết thi hành luật Doanh nghiệp, Bộ Tài chính đánh giá thủ tục giải thể tự nguyện "vẫn tốn nhiều thời gian, đặc biệt là khâu quyết toán thuế và xác nhận nghĩa vụ tài chính".

Báo cáo cũng nêu tình trạng doanh nghiệp giải thể, tạm dừng kinh doanh khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách, do thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh "được thực hiện rất nhanh gọn, nhưng lại thiếu cơ chế bắt buộc phải tham vấn hoặc xác nhận nghĩa vụ" từ phía thuế, hải quan.

Cắt giảm thủ tục, giữ nguyên nghĩa vụ

Trước thực trang trên, tại dự thảo tờ trình hồ sơ chính sách dự án luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện cơ chế tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa thủ tục, phân luồng rủi ro, nhằm chuyển trọng tâm quản lý "từ tiền kiểm dựa trên hồ sơ, giấy tờ sang đối soát dữ liệu".

Với tạm ngừng kinh doanh, cơ quan soạn thảo đề xuất luật hóa thời hạn tạm ngừng liên tiếp tối đa, nghĩa vụ thông báo tiếp tục kinh doanh và hệ quả khi doanh nghiệp không tuân thủ, dự kiến bổ sung tại điều 206 luật Doanh nghiệp 2020. Theo Bộ Tài chính, các nội dung này hiện "chưa được quy định đầy đủ, thống nhất ở cấp luật".

Với giải thể, điều kiện tại điều 207 dự kiến được giữ nguyên: doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài.

Hồ sơ, quy trình giải thể được nghiên cứu cắt giảm dựa trên việc doanh nghiệp tự kê khai nghĩa vụ và tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, tòa án, cơ quan thi hành án. "Không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có", tờ trình nêu.

Điểm mới là Bộ Tài chính đề xuất thiết lập cơ chế giải thể rút gọn cho doanh nghiệp đáp ứng một số tiêu chí cụ thể, xác định qua đối chiếu dữ liệu giữa các cơ quan. Không đáp ứng tiêu chí thì theo quy trình thông thường. Tiêu chí và trình tự cụ thể giao Chính phủ quy định.

Dự thảo cũng đề xuất hoàn thiện trách nhiệm của cá nhân có liên quan trong quá trình giải thể, để bảo vệ người lao động, Nhà nước, chủ nợ và bên thứ ba.

Báo cáo đánh giá tác động của Bộ Tài chính cũng lưu ý tiêu chí thiếu chặt chẽ "có thể dẫn đến suy đoán không có nghĩa vụ từ việc thiếu dữ liệu"; phân luồng sai hoặc che giấu nghĩa vụ có thể gây thiệt hại. Báo cáo yêu cầu không coi "hết thời hạn tạm ngừng hoặc thiếu thông tin nghĩa vụ là căn cứ đương nhiên giải thể".

Theo chương trình lập pháp năm 2027, dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4, khóa XVI (tháng 10.2027).