Theo tờ trình hồ sơ chính sách dự án luật Doanh nghiệp (sửa đổi) mới được công bố lấy ý kiến, Bộ Tài chính dự kiến luật hóa việc đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn trên môi trường số. Người đăng ký sẽ dùng VNeID để thực điện tử để tránh các trường hợp mạo danh khi thành lập doanh nghiệp. Nhà đầu tư nước ngoài không thuộc diện áp dụng.

Mục tiêu nêu trong dự thảo tờ trình là ứng dụng công nghệ định danh điện tử để tránh mạo danh cá nhân, ngăn việc lập doanh nghiệp "ma" và tình trạng "vốn ảo".

Bộ Tài chính đề xuất việc đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn trên môi trường số, sử dụng VNeID để xác thực, tránh các trường hợp mạo danh ẢNH: VGP

Bị mạo danh, gánh nợ thuế

Báo cáo tổng kết thi hành luật Doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Tài chính cho biết việc đơn giản hóa tối đa thủ tục gia nhập thị trường đã bị một số đối tượng lợi dụng để lập doanh nghiệp ảo, buôn lậu, trốn thuế.

Báo cáo cũng nêu nhiều cách né trách nhiệm: giả mạo giấy tờ tùy thân; thuê, nhờ người đứng tên đại diện theo pháp luật; hoặc thay người đại diện để người ban đầu không phải chịu trách nhiệm với khoản nợ.

Bộ Tài chính cho biết khoảng 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế, tổng số nợ 29.815 tỉ đồng.

Tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính ngày 6.10, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết đã tiếp nhận khoảng 4.000 trường hợp phản ánh có dấu hiệu bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp.

Hiện nay, từ ngày 21.7, người nộp hồ sơ và người ủy quyền nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp đã phải xác thực điện tử.

Chặn đứng tên hộ, vốn ảo

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) dự kiến bổ sung khái niệm ủy quyền ẩn danh và không thừa nhận hình thức này, theo hướng cấm đứng tên thay người khác để góp vốn vào doanh nghiệp.

Tại dự thảo tờ trình, Bộ Tài chính chỉ ra tình trạng tăng vốn bằng tiền mặt thiếu minh bạch. Cơ quan soạn thảo đang nghiên cứu hai hướng xử lý. Thứ nhất là cơ chế góp vốn, thay đổi vốn điều lệ bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Thứ hai là xử lý trường hợp không góp vốn điều lệ (vốn bằng 0) sau thời hạn cam kết.

Tờ trình cũng nêu trụ sở chính bị lợi dụng đặt tại nhà chung cư không có chức năng thương mại hoặc văn phòng chia sẻ. Vì vậy, điều kiện đặt trụ sở sẽ được quy định chặt chẽ hơn.

Cạnh đó, điều 17 luật Doanh nghiệp năm 2020 dự kiến được bổ sung quy định hạn chế có thời hạn quyền thành lập pháp nhân mới và quyền quản lý doanh nghiệp. Đối tượng là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh và người đại diện theo pháp luật trực tiếp gây ra vi phạm về thuế, tín dụng. Quyền được khôi phục sau khi cá nhân hoàn thành nghĩa vụ.

"Quy định này không nhằm hạn chế quyền kinh doanh một cách hành chính, mà hướng tới thiết lập cơ chế sàng lọc, phòng ngừa việc cá nhân lợi dụng để tái diễn hành vi vi phạm", dự thảo tờ trình nêu.

Hậu kiểm theo 3 luồng

Theo đề xuất, cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ kiểm tra hồ sơ về hình thức, không có nghĩa vụ xác minh thực địa. Doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm. Việc kiểm soát dồn sang khâu hậu kiểm.

Dự thảo cũng đề xuất luật hóa việc phân loại rủi ro để thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo 3 luồng. Luồng xanh dành cho doanh nghiệp chưa vi phạm, được giảm kiểm tra. Luồng vàng dành cho doanh nghiệp vi phạm lần đầu, lỗi thủ tục, hậu quả nhỏ, đã tự khắc phục.

Luồng đỏ là nhóm cố ý vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần. Ví dụ là trốn tránh nghĩa vụ thuế, dùng nhiều pháp nhân để tẩu tán tài sản, mua bán hóa đơn, rửa tiền.

Theo quyết định của Thủ tướng, Bộ Tài chính phải trình hồ sơ chính sách vào tháng 4.2027. Luật dự kiến được Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2027).