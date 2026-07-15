Đừng để phút nóng giận trả giá bằng tự do

Dương Quốc Thái và Trần Thanh Lâm bị bắt khẩn cấp vì gây rối trật tự công cộng

ẢNH: TRẦN KHA

Những hình ảnh ghi lại cảnh Dương Quốc Thái (42 tuổi, ở phường Long Bình, TP.HCM) điều khiển ô tô hiệu Porsche và Trần Thanh Lâm (46 tuổi, ở phường Xuân Hòa, TP.HCM) điều khiển ô tô hiệu Mitsubishi dừng ngay giữa giao lộ ở trung tâm TP.HCM chửi bới, đập phá tài sản rồi rượt đuổi nhau khiến nhiều người ngán ngẩm. Bởi đây không phải là vụ việc cá biệt. Trước đó đã có không ít trường hợp mâu thuẫn giao thông bị đẩy lên thành những cuộc ẩu đả, thậm chí gây náo loạn nơi công cộng... Qua nhiều vụ việc cho thấy chỉ một phút không kiểm soát được cảm xúc, người ta có thể biến đường phố thành nơi giải quyết hiềm khích cá nhân.

Giao thông vốn là môi trường đòi hỏi sự kiềm chế rất cao bởi vì trong quá trình lưu thông, mỗi người đều có thể gặp những tình huống khó chịu như bị tạt đầu xe, bị chen lấn, bị bóp còi inh ỏi từ phía sau, thậm chí va quẹt... Nhưng giao thông có trật tự hay không là nhờ mỗi người biết kìm cái tôi để vì cộng đồng.

Trong vụ việc này, điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là hành vi đập phá tài sản hay rượt đuổi nhau. Nghiêm trọng hơn, hai người đàn ông đã chọn cách dừng xe giữa ngã tư đông đúc để giải quyết mâu thuẫn. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, quyền đi lại của hàng chục, hàng trăm người khác bị ảnh hưởng. Một tranh chấp cá nhân bỗng trở thành sự hỗn loạn nơi công cộng. Đó cũng là lý do nhiều ý kiến đồng tình với việc cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo hướng hành vi gây rối trật tự công cộng, thay vì chỉ nhìn nhận đây là một va chạm giao thông đơn thuần.

Văn hóa giao thông không chỉ nằm ở việc chấp hành đèn tín hiệu hay đội mũ bảo hiểm, nó còn thể hiện ở cách chúng ta ứng xử khi mâu thuẫn xảy ra. Một người có thể lái chiếc xe rất đắt tiền, ăn mặc lịch sự, thành đạt ngoài xã hội, nhưng nếu sẵn sàng dùng nắm đấm thay cho đối thoại thì những biểu hiện văn minh ấy trở nên vô nghĩa.

Không ít vụ việc tương tự từng xảy ra trong những năm gần đây. Chỉ vì va quẹt nhẹ, một tiếng còi hay một ánh nhìn khó chịu, người ta sẵn sàng lao vào đánh nhau, thậm chí sử dụng hung khí. Điều đó cho thấy vấn đề nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc của mỗi cá nhân. Người Việt có câu "giận quá mất khôn". Trên đường phố, câu nói ấy đôi khi đúng đến mức đáng sợ. Một phút nóng giận có thể đổi lấy nhiều tháng, nhiều năm vướng lao lý. Trong khi đó, nếu bình tĩnh hơn một chút, ghi nhận hiện trường, báo cơ quan chức năng, mọi chuyện hoàn toàn có thể được giải quyết theo cách văn minh.

Việc cơ quan chức năng xử lý nghiêm trong vụ việc lần này được nhiều người xem như lời cảnh tỉnh cần thiết. Qua đó cho thấy mọi hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi va chạm xảy ra, người chiến thắng không phải là kẻ giành được phần thắng trong cuộc ẩu đả, mà là người giữ được sự điềm tĩnh để trở về nhà an toàn với người thân. Đừng để một phút nóng giận khiến bạn phải đánh đổi bằng cả tương lai...