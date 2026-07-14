Bắt tài xế Porsche và Mitsubishi gây rối ở TP.HCM

Ngày 14.7, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Lâm (46 tuổi, ở phường Xuân Hòa) và Dương Quốc Thái (42 tuổi, ở phường Long Bình, TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt khẩn cấp 2 tài xế ô tô gây rối trật tự công cộng ẢNH: TRẦN KHA

Trước đó, chiều 12.7, Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo từ người dân về vụ việc xô xát, đánh nhau tại giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa nên lập tức tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định vào thời điểm trên, xe ô tô hiệu Porsche do Dương Quốc Thái điều khiển và xe ô tô hiệu Mitsubishi do Trần Thanh Lâm điều khiển cùng lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi rẽ vào đường Nguyễn Du, giữa 2 xe xảy ra tình trạng chèn ép, tạt đầu xe nhau dẫn đến mâu thuẫn cự cãi.

Khi đến giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, cả Thái và Lâm bất ngờ dừng xe ngay giữa ngã tư, gây cản trở giao thông. Lúc này, Thái bước xuống xe chửi bới, nhổ nước bọt và đạp rớt mặt kính chiếu hậu bên trái xe của Lâm rồi lên xe định bỏ đi.

Không chịu thua, Trần Thanh Lâm liền kéo một chiếc xe máy của người dân gần đó ra chặn đầu xe Porsche, đồng thời dùng chân và tay đạp mạnh làm móp cửa phụ phía trước xe của Thái để trả đũa.

Chưa dừng lại ở đó, tài xế Thái tiếp tục lao xuống xe đuổi đánh Lâm chạy vòng quanh ô tô ngay giữa ngã tư.

Sự việc manh động gây náo loạn cả một đoạn đường, làm ách tắc giao thông cục bộ và khiến đám đông hiếu kỳ tụ tập đứng lại xem, quay phim, chụp ảnh (gây rối trật tự công cộng). Mặc dù thời điểm đó đã có người dân xung quanh tiến lại can ngăn nhưng 2 tài xế vẫn rượt đuổi, chửi bới và đập phá tài sản của nhau cho đến khi lực lượng chức năng có mặt giải quyết.

Qua vụ việc nghiêm trọng trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử có văn hóa khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông; tuyệt đối không tự giải quyết bằng bạo lực.

Công an TP.HCM nhấn mạnh, những hành vi manh động, tự ý dừng xe giữa đường để xô xát không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn của bản thân và người đi đường, mà người vi phạm còn phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc, thậm chí bị xử lý hình sự.