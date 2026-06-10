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Giải trí Phim

Phim bạo lực học đường xứ Hàn gây sốt toàn cầu

Hữu Tín
Hữu Tín
10/06/2026 10:57 GMT+7

Khai thác chủ đề công lý học đường theo phong cách hành động giật gân, series truyền hình 'Teach You a Lesson' (tựa Việt: Bài học đáng đời) vừa ra mắt đã lập tức thống trị các bảng xếp hạng và trở thành hiện tượng truyền hình mới của Hàn Quốc.

Theo ghi nhận từ Dispatch ngày 8.6, ngay sau khi phát hành trọn bộ 10 tập trên nền tảng Netflix, series Teach You a Lesson của đạo diễn Hong Jong Chan đã xuất sắc vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim truyền hình được xem nhiều nhất trong tuần qua tại Hàn Quốc. Tác phẩm cũng nhanh chóng vào top 10 thịnh hành tại nhiều quốc gia.

Bộ phim được chuyển thể từ webtoon ăn khách Get Schooled của Naver, xoay quanh hoạt động của Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm - tổ chức được Bộ Giáo dục Hàn Quốc thành lập nhằm lập lại trật tự trường học. Đứng đầu tổ chức là Choi Kang Seok (Lee Sung Min thủ vai), người mang nỗi đau mất con gái vì bạo lực học đường. Lực lượng nòng cốt thực thi công lý là Na Hwa Jin (Kim Mu Yeol) - cựu đặc nhiệm sở hữu năng lực điều tra và sức mạnh thể chất vượt trội, cùng nữ thanh tra cá tính Lim Han Rim (Jin Ki Joo) và chuyên gia công nghệ Bong Geun Dae (Pyo Ji Hoon).

Kịch bản phim bám sát các vấn đề nhức nhối mang tính thời sự toàn cầu như nạn bắt nạt, tội phạm vị thành niên, áp lực thành tích từ phụ huynh độc đoán, hay việc học sinh lợi dụng mạng xã hội để hủy hoại danh dự giáo viên trong bối cảnh quyền lực của nhà trường bị suy giảm nghiêm trọng.

Phim bạo lực học đường xứ Hàn gây sốt - Ảnh 1.
Phim bạo lực học đường xứ Hàn gây sốt - Ảnh 2.

Tác phẩm ghi điểm nhờ nhịp phim dồn dập và cách khai thác trực diện các mặt tối học đường

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Nguyên tác 'Teach You a Lesson' gây tranh cãi

Trước khi chính thức phát hành, Teach You a Lesson từng là tâm điểm chỉ trích và đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội. Theo The Korea Times, nguyên tác webtoon từng bị xóa khỏi nền tảng Bắc Mỹ vào năm 2023 do vướng cáo buộc phân biệt chủng tộc khi xây dựng nhân vật học sinh da màu là kẻ bắt nạt, đồng thời cổ súy bạo lực học đường và hình phạt thể xác nghiêm trọng.

Trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo ở Seoul, đạo diễn Hong Jong Chan (người từng thành công với phim Tòa án vị thành niên) khẳng định ê kíp đã biên tập kịch bản rất thận trọng. Theo Daum, đoàn phim đã chủ động lược bỏ các chi tiết nhạy cảm để tập trung vào thông điệp nhân văn: đứng về phía các nạn nhân và xoa dịu tổn thương của họ thay vì phân định đúng sai một cách cực đoan.

Phim bạo lực học đường xứ Hàn gây sốt - Ảnh 3.
Phim bạo lực học đường xứ Hàn gây sốt - Ảnh 4.
Phim bạo lực học đường xứ Hàn gây sốt - Ảnh 5.
Phim bạo lực học đường xứ Hàn gây sốt - Ảnh 6.

Bộ tứ quyền lực của Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm trong phim Teach You a Lesson

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Bên cạnh đó, sự chú ý còn đổ dồn vào sự xuất hiện của cố diễn viên Song Young Kyu trong vai nghị sĩ Ryu Gwang Pil - người cha quyền lực luôn dung túng cho những hành vi bạo lực của con trai mình. Tờ Daily Mirror cho biết đây là vai diễn cuối cùng của tài tử 55 tuổi trước khi anh đột ngột qua đời vào tháng 8.2025. Màn trình diễn xuất sắc của anh trong vai phản diện đối đầu trực tiếp với Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm đã để lại ấn tượng mạnh cho người xem.

Trên các diễn đàn điện ảnh như Naver Forbes, bộ phim nhận được "cơn mưa" lời khen về mặt giải trí lẫn diễn xuất. Tài tử Kim Mu Yeol được các cây bút phê bình quốc tế ví như một "John Wick phiên bản học đường" nhờ những trường đoạn hành động cận chiến mãn nhãn, kết hợp nhịp nhàng giữa nét hài hước duyên dáng và chiều sâu tâm lý phức tạp.

Dẫu vậy, tác phẩm vẫn nhận được những góc nhìn đa chiều từ dư luận. Trong bài viết trên trang OhmyNews, một giáo viên có 15 năm kinh nghiệm nhận định rằng dù bộ phim mang lại cảm giác vô cùng thỏa mãn cho người xem, nhưng cách giải quyết mâu thuẫn theo kiểu "ăn miếng trả miếng" bằng bạo lực của lực lượng đặc nhiệm đôi khi đẩy mối quan hệ giữa thầy và trò vào thế đối đầu cực đoan.

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