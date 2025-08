Nam diễn viên 'Nghề siêu khó' Song Young-kyu tử vong bất thường trong ô tô

Nhà chức trách cho biết không có dấu hiệu phạm tội và không có di chúc nào để lại tại hiện trường. Một cuộc điều tra đang được tiến hành với kế hoạch thẩm vấn các thành viên gia đình để xác định hoàn cảnh xung quanh cái chết của Song Young-kyu, sao phim Nghề siêu khó, ở tuổi 55 và xem xét có nên tiến hành khám nghiệm tử thi hay không.

Song Young-kyu góp mặt trong phim The Defects ẢNH: K-EN NEWS

Trước đó, vào ngày 19.6, anh bị bắt vì lái xe khi say rượu. Cảnh sát cho biết Song đã lái xe khoảng 5 km ở Yongin với nồng độ cồn trong máu là 0,08% - vượt ngưỡng pháp lý để bị thu hồi giấy phép lái xe. Vụ việc đã được chuyển đến cơ quan công tố và đang chờ truy tố.

Sau vụ việc, anh đã bị loại khỏi hai bộ phim truyền hình nổi tiếng đang được sản xuất, gồm The Defects của ENA, The Winning Try của SBS cũng như vở kịch sân khấu Shakespeare in Love. Anh cũng bị giới hạn cảnh quay ở những tác phẩm đang lên sóng.

Hành động nói trên là điều thường thấy trong ngành giải trí Hàn Quốc, nơi những người của công chúng phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đạo đức.

Sinh năm 1970, nam diễn viên lần đầu ra mắt trong vở nhạc kịch dành cho trẻ em năm 1994. Sau đó, Song đã xây dựng sự nghiệp diễn xuất ổn định trong 3 thập kỷ, xuất hiện trong hơn 40 phim truyền hình và phim điện ảnh.

Nam diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn để lại ấn tượng trong thời gian qua. Có thể kể đến hình tượng viên đội trưởng cục cằn trong bộ phim Nghề siêu khó ăn khách vào năm 2019. Anh cũng xuất hiện trong các phim truyền hình được đánh giá cao như Suriname and Casino, The Ghosted Clients, Destined With You và Love Scout.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với tờ OSEN rằng Song Young-kyu đã chịu rất nhiều căng thẳng không chỉ bởi vụ việc lái xe say rượu mà còn là những vấn đề cá nhân, như việc không có nhiều dự án để tham gia hay quán cà phê nơi vợ chồng anh cùng nhau làm việc có kết quả kinh doanh không được như ý.

Người này nói thêm mọi thứ như vòng luẩn quẩn, khiến nam tài tử thường tìm đến rượu để quên đi các áp lực quanh mình. Sau khi đóng cửa quán cà phê, Song Young-kyu sống một mình.

Song Young-kyu ra đi để lại vợ và 2 người con. Lễ tang của nghệ sĩ sẽ được tổ chức vào sáng 6.8, sau đó được an táng ở Công viên tưởng niệm Hambaksan.