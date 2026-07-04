Ngày 4.7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đánh nhau loạn xạ trên đường Hoàng Sa, đoạn qua khu vực cầu Công Lý (phường Xuân Hòa, TP.HCM) khiến dư luận bất bình.

Hiện trường vụ đánh nhau loạn xạ trên đường Hoàng Sa gần cầu Công Lý ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh từ đoạn clip dài 12 giây, hai nhóm người bất ngờ lao vào đánh nhau loạn xạ trên đường. Trong lúc ẩu đả, một người bị ngã xuống đường liền bị nhóm người vây đánh, đấm, đá túi bụi. Trong đó, nam thanh niên cầm khúc cây lao đến đập liên tiếp vào người vừa ngã trên đường. Nạn nhân cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng vây của nhóm đối thủ. Tại hiện trường còn có 2 phương tiện xe 2 bánh ngã giữa đường.

Theo người dân chứng kiến tại khu vực, vụ việc xảy ra chiều 26.6. Thời điểm trên, có nhóm hơn chục người đi xe máy, xe đạp điện tụ tập gần cầu Công Lý, sau đó nảy sinh mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau.

"Tụi nó còn trẻ lắm, lao vào đánh hội đồng 4 thanh niên khác rất dã man. Có người bị thương, chảy cả máu mặt", một nhân chứng kể lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương và Công an phường Xuân Hòa đã có mặt tại hiện trường để giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời khống chế, đưa một số người liên quan về trụ sở để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xôn xao clip nhóm thanh thiếu niên đánh nhau loạn xạ trên đường

Liên quan đến vụ việc này, đại diện lãnh đạo Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) xác nhận đơn vị đã tiếp nhận và tiến hành xử lý vụ việc ngay từ thời điểm xảy ra chiều tối 26.6 chứ không phải mới diễn ra như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Do thời điểm đó có người đi đường quay lại clip, đến nay mới tung lên các nền tảng mạng xã hội.

Theo đó, qua xác minh ban đầu, các đối tượng tham gia vụ ẩu đả có tuổi đời còn rất trẻ, chủ yếu từ 14 đến 16 tuổi. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát, xô xát giữa các nhóm thanh thiếu niên với nhau và không gây ra thương tích quá phức tạp.

Hiện Công an phường Xuân Hòa tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét, làm rõ danh tính số thanh thiếu niên còn lại xuất hiện trong đoạn clip để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua đã có những vụ bạo lực đường phố và bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo đối với các bậc cha mẹ cần quản lý chặt chẽ giờ giấc, các mối quan hệ xã hội của con em mình, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Kịp thời uốn nắn, giáo dục con trẻ về tinh thần thượng tôn pháp luật, tránh để các em bị lôi kéo tham gia vào các băng nhóm tụ tập gây rối.

Đối với người dân khi chứng kiến hoặc phát hiện các vụ tụ tập có biểu hiện mâu thuẫn, đánh nhau cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi qua đường dây nóng 113 để lực lượng chức năng kịp thời can thiệp, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc.