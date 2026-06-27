Vì sao phim về bạo lực học đường trên sóng giờ vàng gây sốc?

Phim Phía bên kia thành phố từng mở đầu với nội dung có màu sắc trong trẻo, ấm áp về tình bạn, tình thân và những tổn thương tuổi mới lớn. Nhưng ở những tập gần đây, bộ phim càng rẽ sang gam màu nặng nề, dữ dội, thậm chí gây sốc khi đẩy bi kịch bạo lực học đường lên cao trào. Đỉnh điểm là tuyến nhân vật Tuyết Lan - nữ sinh tưởng như mong manh, trong trẻo lại trở thành mắt xích tạo ra chuỗi biến cố sát thương nặng nề lên hai nhân vật Cương và Khuê.

Đôi bạn thân bị đẩy vào bi kịch trong Phía bên kia thành phố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhân vật 'ác nữ học đường' gây sốc

Điều khiến khán giả choáng không chỉ là những cảnh xô xát, mà là cách bạo lực trong phim không còn dừng ở hành động bên ngoài. Nó len vào lời nói, ánh nhìn, sự thao túng tâm lý, cảm giác bị phản bội và những cú đánh tinh thần âm ỉ.

Khuê vốn là cậu học trò sống khép kín, mang mặc cảm gia đình, từng chịu sự miệt thị và cô lập. Cương lại là người bạn thân bốc đồng nhưng nghĩa khí, luôn muốn bảo vệ Khuê. Tình bạn ấy từng là điểm tựa cảm xúc của phim, nhưng cũng chính vì vậy, khi bị đẩy đến tan vỡ, cú sốc với người xem càng lớn.

Tuyết Lan là nhân vật gây tranh cãi nhất ở những tập gần đây của Phía bên kia thành phố. Sau cái chết của anh trai, Lan bị nỗi đau và cảm giác mất mát chi phối. Khi tin rằng Cương và Khuê có liên quan gián tiếp đến bi kịch ấy, cô bắt đầu hành trình trả thù bằng cách xen vào mối quan hệ của hai người. Thay vì bộc phát như Cương hay co cụm như Khuê, Lan chọn cách tàn nhẫn: tạo thiện cảm, gieo nghi ngờ, kích hoạt tổn thương cũ và từng bước đẩy hai người bạn thân vào thế đối đầu.

Nhân vật gây sốc nhất phim Phía bên kia thành phố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự đáng sợ của Tuyết Lan nằm ở chỗ nhân vật này không dùng bạo lực trực diện, mà dùng hiểu lầm làm vũ khí. Một cô nữ sinh cấp ba nhưng có những tính toán vượt khỏi hình dung thông thường của khán giả về tuổi học trò. Chính điều đó khiến nhiều người thấy "rợn" vì bạo lực học đường trên phim không chỉ là đánh nhau sau sân trường, mà còn là sự thao túng, cô lập, hủy hoại niềm tin và đẩy người khác vào trạng thái mất kiểm soát.

"Nhân vật Tuyết Lan khiến tôi ám ảnh và thấy rùng mình bởi cô bé này mới chỉ là nữ sinh, được sinh ra trong một gia đình có học. Ngoài đời có thể có những nhân vật như vậy nhưng họ đã trưởng thành còn cô này mới 17 tuổi thôi nhưng đã biết tính toán hoàn hảo, đầy mưu mô, tạo ra các tình huống đẩy người khác vào bi kịch và hả hê với nỗi đau của họ", một khán giả bình luận.

Nên bi kịch giữa Cương và Khuê vì thế không xảy ra đột ngột. Nó là kết quả của nhiều lớp tổn thương bị dồn nén: sự mặc cảm của Khuê, tính nóng nảy của Cương, sự trả thù của Tuyết Lan, sự vô tâm của người lớn và môi trường học đường với những lời miệt thị có thể lan truyền như một thứ bạo lực tập thể. Khi Cương vì Tuyết Lan mà làm tổn thương Khuê, cú đánh đau nhất không nằm ở nắm đấm, mà ở cảm giác bị người bạn thân nhất quay lưng.

Nỗi đau và sự bất lực của phụ huynh trong Phía bên kia thành phố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đây cũng là lý do bộ phim gây tranh luận. Phim không còn chỉ kể chuyện học trò bị bắt nạt, mà mở rộng thành câu chuyện về những đứa trẻ bị bỏ lại trong chính nỗi đau của mình. Tuyết Lan mất anh trai, Khuê thiếu cảm giác an toàn, Cương lớn lên trong mặc cảm gia cảnh. Mỗi nhân vật đều có vết thương riêng, nhưng khi không được lắng nghe và dẫn dắt đúng cách, vết thương ấy biến thành hành vi gây tổn thương người khác.

Tuy nhiên, điểm gây sốc của phim cũng là con dao hai lưỡi. Một mặt, tác phẩm chạm vào vấn đề nhức nhối: bạo lực học đường không đơn giản, không chỉ có nạn nhân và thủ phạm rạch ròi. Nhiều khi, nạn nhân của tổn thương hôm nay có thể trở thành người gây tổn thương ngày mai. Mặt khác, việc liên tiếp đẩy các nhân vật trẻ vào mưu mô, thù hận và bi kịch khiến một bộ phận khán giả cảm thấy nặng nề, thậm chí hụt hẫng so với tinh thần chữa lành ban đầu.

Ở phần kịch bản, sự "chuyển tông" này hướng tới việc bóc tách phần tối của tuổi vị thành niên - lứa tuổi chưa đủ trưởng thành để kiểm soát cảm xúc nhưng đã đủ tổn thương để gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuyết Lan không chỉ là "ác nữ học đường", Cương không chỉ là cậu học trò nóng tính, còn Khuê cũng không chỉ là nạn nhân mà cả ba đều là những đứa trẻ mang vết thương chưa được chữa lành.

Vì vậy, phim Phía bên kia thành phố gây sốc bởi đã kéo câu chuyện học đường ra khỏi lớp vỏ dễ thương quen thuộc để khán giả nhìn thấy một thế giới học trò không chỉ có rung động đầu đời, tình bạn đẹp hay những bài học đạo đức nhẹ nhàng, mà còn có thù hận, mặc cảm, bạo lực mạng, áp lực gia đình và những đổ vỡ không dễ hàn gắn.

Cú sốc từ Tuyết Lan, từ bi kịch của Khuê và Cương, xét đến cùng, không chỉ nằm ở vài tình tiết kịch tính. Mà buộc người xem đối diện với câu hỏi: khi trẻ vị thành niên bị tổn thương, ai sẽ kịp nhận ra và cứu các em trước khi các em biến nỗi đau thành vũ khí?