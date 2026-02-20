Đừng để sau tết là xuống sức: 3 thói quen cần dừng ngay

Thạc sĩ - bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Huy - giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, thực tế y khoa cho thấy một bức tranh đáng lo ngại sau tết. Hằng năm, sau tết các bệnh viện đều ghi nhận sự gia tăng bệnh nhân nhập viện vì các vấn đề tiêu hóa như viêm dạ dày, viêm tụy cấp, ngộ độc thực phẩm, tim mạch như tăng huyết áp, đột quỵ và các triệu chứng mệt mỏi kéo dài, rối loạn giấc ngủ.

Sau một năm làm việc căng thẳng, thức khuya, ăn uống thất thường, cơ thể đang rất cần được nghỉ ngơi để hồi phục. Nhưng nhiều người lại biến tết thành cuộc "chạy marathon" khác với tiệc tùng kéo dài, rượu bia, ăn uống không kiểm soát, thức khuya... Cơ thể vốn đã mệt, giờ lại càng kiệt sức hơn. Theo bác sĩ Huy, dưới đây là 3 sai lầm thường gặp khiến sức khỏe đi xuống sau tết:

Sinh hoạt không lành mạnh trong thời gian nghỉ tết sẽ khiến cơ thể mệt mỏi ẢNH MINH HỌA: AI

"Ăn bù" cả năm trong mấy ngày tết

Tâm lý "tết mà, cứ ăn đi" khiến nhiều người ăn uống không kiểm soát. Bàn tiệc ngày tết thường chất đầy thịt mỡ, giò chả, bánh chưng, bánh tét, mứt ngọt... những thực phẩm giàu đạm, dầu mỡ, đường. Khi lượng thức ăn này đổ vào dạ dày liên tục trong nhiều ngày, hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải. Biểu hiện rõ ràng nhất là bụng đầy chướng, ợ hơi ợ chua, buồn nôn, đi ngoài phân sống hoặc táo bón, miệng hôi, lưỡi đóng rêu dày. Nặng hơn có thể dẫn đến viêm dạ dày cấp, viêm tụy cấp.

"Ngủ bù" cả năm vất vả

Nhiều người nghĩ rằng tết là dịp để ngủ "trả nợ" những đêm thức khuya trong năm. Họ ngủ đến 10-11 giờ trưa, thậm chí 1-2 giờ chiều mới dậy. Đêm lại thức tiệc tùng xem phim, lướt điện thoại đến 2-3 giờ sáng. Lịch trình ngủ - thức bị đảo lộn hoàn toàn.

Sự thật là giấc ngủ không thể "tích trữ" hay "bù đắp" được. Cơ thể con người hoạt động theo nhịp sinh học, một "đồng hồ sinh học" được điều chỉnh bởi ánh sáng và bóng tối. Khi ngủ ngày thức đêm, đồng hồ này bị rối loạn, cơ thể không biết lúc nào nên tiết hormone gì, tạng phủ nào nên hoạt động hay nghỉ ngơi.

Thạc sĩ - bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Huy

ẢNH: N.H

Rượu bia - "thủ phạm thầm lặng" bào mòn cơ thể

Theo y học cổ truyền, rượu có tính "nhiệt" và "độc". Uống nhiều sẽ sinh "thấp nhiệt" - một trạng thái bệnh lý mà cơ thể vừa nóng vừa ứ đọng chất độc. Các tạng phủ phải làm việc cật lực để giải độc, lâu dần sẽ tổn thương.

Dấu hiệu cơ thể đang bị "nhiệt độc" tích tụ từ rượu bia: Miệng đắng, họng khô, khát nước liên tục, nóng trong người, da mặt đỏ hoặc nổi mẩn, đại tiện táo bón hoặc phân nát hôi, nước tiểu vàng sậm, dễ nổi nóng, khó ngủ.

"Để ăn tết vui khỏe chỉ cần ăn vừa đủ thay vì ăn quá no, ngủ đúng giờ thay vì ngủ bù, vận động nhẹ nhàng thay vì nằm một chỗ. Giữ tâm an vui thay vì căng thẳng vì những điều không đáng. Hãy để tết thực sự là mùa xuân của sức khỏe, là thời điểm mà cơ thể được hồi phục đúng cách để bước vào năm mới tràn đầy sinh lực", bác sĩ Nguyễn Văn Huy chia sẻ.