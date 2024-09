‘Đừng để tiền rơi’ - tối ưu lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi

Nắm bắt nhu cầu khách hàng vừa muốn linh động nguồn tài chính, vừa muốn sinh lời cao và an toàn, ngành ngân hàng đã nhanh chóng giới thiệu các giải pháp tài khoản tích lũy online, tự động tiết kiệm từ số dư trên tài khoản thanh toán hiện có, mang lại lợi nhuận tối ưu cho người dùng.

Đồng tiền "khôn", đừng để "chết đứng"

Trong bối cảnh vật giá leo thang nhưng mức lương vẫn "giậm chân tại chỗ", người trẻ đang phải đối mặt với thách thức tài chính không hề nhỏ. Mặc dù vậy, nhu cầu "chữa lành" với những chuyến du lịch trải nghiệm vẫn luôn được họ đặt lên hàng đầu. Để cân đối chi tiêu, nhiều người chọn giải pháp tăng thu nhập bằng cách làm thêm ngoài giờ. Tuy nhiên, điều này lại vô tình tạo ra áp lực mới, đồng thời thu hẹp khoảng thời gian quý giá dành cho nghỉ ngơi và phát triển bản thân của thế hệ trẻ.

Đầu tư lại quá rủi ro đối với họ, những người mới đi làm, thu nhập chưa dư dả. Gửi tiết kiệm cũng có phần bất cập: lãi suất cao đòi hỏi kỳ hạn dài, khó rút sớm. Ngay cả với quỹ tiết kiệm lãi suất cao kỳ hạn ngắn, việc phải thao tác thủ công cũng gây khó khăn cho người bận rộn và thiếu kinh nghiệm quản lý tài chính.

Do đó, nhiều người trẻ thường có xu hướng giữ tiền trong tài khoản thanh toán, tưởng rằng đồng tiền đang được an toàn vì "đứng yên". Thực tế, điều này khiến tiền không những không tạo lợi nhuận mà còn đang âm thầm "rơi" mỗi ngày do lạm phát khiến đồng tiền mất giá theo thời gian. Khi giá trị thực của tiền giảm, trong khi chi phí sinh hoạt tăng lên, người trẻ đang vô tình "lỗ" mà không hay biết.

Nắm bắt được tâm lý ấy, CIMB Việt Nam đã cho ra mắt Tài khoản Tiền gửi Thông minh (High Yield Smart Saving, HYSS), giúp tiền của bạn vừa an toàn, vừa sinh lời tiện lợi với tính năng tích lũy tự động, kỳ hạn ngắn nhưng lãi suất cao.

Tại sao Tài khoản Tiền gửi Thông minh CIMB là lựa chọn phù hợp nhất?

Tài khoản Tiền gửi Thông minh là sản phẩm mới của ngân hàng CIMB, được mở theo nhu cầu tích lũy, tối đa hóa lợi nhuận dựa trên số dư trong tài khoản thanh toán của khách hàng. Tài khoản Tiền gửi Thông minh là cầu nối tự động giữa tài khoản thanh toán và tiết kiệm của bạn. Hàng ngày, hệ thống sẽ quét và chuyển số dư nhàn rỗi của bạn từ tài khoản thanh toán sang tiết kiệm. Cơ chế này đảm bảo rằng mọi đồng tiền trong hạn mức tích lũy mà bạn mong muốn, đều được tận dụng để sinh lời. Số tiền tích lũy trên Tài khoản Tiền gửi Thông minh được hưởng lãi suất kỳ hạn 1 tháng (hiện tại là 4.5%/năm), cao hơn 15 lần so với mức lãi suất 0.3%/năm cho tài khoản thanh toán và cao hơn nhiều tài khoản sinh lời tương tự trên thị trường hiện tại (lên đến 3.6%/năm).

Sản phẩm Tài khoản Tiền gửi Thông minh CIMB

Ảnh: CIMB Bank

Vận hành thông minh, đăng ký thuận tiện

Tài khoản Tiền gửi Thông minh mang đến sự linh hoạt cao với khả năng rút tiền bất kỳ lúc nào và thủ tục đơn giản, giúp bạn dễ dàng quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả. Bạn chỉ cần đăng ký một lần, hệ thống sẽ tự động vận hành dòng tiền giúp bạn. Hàng ngày, CIMB sẽ tự động trích đúng số tiền cần tích lũy dựa trên nhu cầu khách hàng đã đăng ký để mở Tài khoản Tiền gửi Thông minh cho bạn.



Ngoài ra, khi bạn cần rút tiền, Tài khoản Tiền gửi Thông minh sẽ áp dụng nguyên tắc LIFO (Last In First Out). Điều này có nghĩa là hệ thống sẽ tự động chọn khoản gửi mới nhất để tất toán, đảm bảo bạn luôn được hưởng lợi ích tối đa từ các khoản tiền tích lũy.

Về cách thức đăng ký, bạn có thể dễ dàng mở và sử dụng Tài khoản Tiền gửi Thông minh trực tiếp qua ứng dụng OCTO by CIMB. Bạn chỉ cần đăng ký một lần, hệ thống sẽ tự động "mang tiền" về cho bạn, bạn hoàn toàn không cần phải thao tác gì thêm.

Khách hàng mới - Nhận thưởng tới 500.000 đồng

Từ ngày 15.7.2024 đến hết ngày 15.1.2025, CIMB triển khai chương trình khuyến mãi tặng thưởng lên đến 500.000 đồng dành cho khách hàng mới. Nếu bạn chưa từng sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của CIMB, bạn sẽ được tặng 100.000 đồng khi thực hiện đồng thời: Mở tài khoản thanh toán; đăng ký tham gia Tài khoản Tiền gửi Thông minh; có tối thiểu một Tài khoản Tiền gửi Thông minh được mở thành công trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tham gia. Thêm vào đó, bạn có thể nhận tới 500.000 đồng khi mở thẻ ghi nợ CIMB Visa Debit và có tổng giao dịch chi tiêu từ 2 - 5 triệu đồng.

Tài khoản Tiền gửi Thông minh là sản phẩm đầy hứa hẹn của ngân hàng CIMB Việt Nam - nơi uy tín, đổi mới và chất lượng được đặt lên hàng đầu. Với sản phẩm này, bạn có thể yên tâm lên kế hoạch tài chính trong khi số dư của bạn vẫn liên tục sinh lời, giúp bạn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn với số tiền rảnh rỗi một cách hoàn toàn tự động, tiện lợi. Số dư của bạn có thể tăng trưởng nhiều hơn thế, thế nên "đừng để "tiền rơi"!