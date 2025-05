Dừng đèn đỏ cán vạch bị CSGT phạt như vượt đèn đỏ: Nhiều người thắc mắc 'mức nguy hiểm tương đương'?

Mấy ngày qua, thông tin từ Cục CSGT sẽ phạt người lái xe dừng đèn đỏ cán vạch như lỗi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông) nhận nhiều ý kiến khác nhau trên các diễn đàn về giao thông.

Như vậy, nếu dừng đèn đỏ cán vạch kẻ đường, người đi ô tô có thể bị CSGT phạt tới 20 triệu đồng, người đi xe máy bị phạt tới 6 triệu đồng - theo Nghị định 168/2024.

Xe máy, ô tô dừng đèn đỏ ngay trước vạch, nhường đường người đi bộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Giải thích lý do dừng đèn đỏ cán vạch lại bị phạt tương đương lỗi vượt đèn đỏ, đại diện Cục CSGT cho biết, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, khi gặp đèn vàng, người lái xe phải dừng lại trước vạch dừng. Do đó, đương nhiên gặp đèn đỏ, người lái xe phải đứng lại, đó là yêu cầu về đèn tín hiệu. Khi vi phạm, người điều khiển xe tham gia giao thông sẽ bị phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Dừng đèn đỏ thế nào?

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những ngày gần đây, người dân TP.HCM tham gia giao thông ở nội thành dừng đèn đỏ phần lớn chấp hành nghiêm quy định, không dừng xe đè vạch. Khi đèn xanh còn 3 giây trở lại, người đi xe máy đã chủ động giảm tốc độ để dừng lại. Tại một số giao lộ, khi lỡ dừng đèn đỏ cán vạch, người lái xe cũng vội lùi lại vì sợ bị CSGT phạt.

Tại các đường giao cắt với đường Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Ba Tháng Hai... những người tham gia giao thông khi dừng chờ đèn hầu hết dừng phía sau vạch. Khi thấy có người cán vạch kẻ đường, một số người xung quanh còn nhắc nhở, chủ động chừa chỗ để người phía trước lùi lại. Từ đây, người đi bộ yên tâm băng qua đường.

Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 quy định, ô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông (vượt đèn đỏ) bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX; xe máy bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.

Cần xem xét lại!

Trước đây, CSGT phụ trách địa bàn xử phạt xe dừng chờ đèn đỏ cán vạch chờ lỗi không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường. Với lỗi này, người đi xe máy chỉ bị phạt từ 200.000 - 400.000 đồng, ô tô bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng. Do vậy, việc Cục CSGT thông tin phạt hành vi dừng đèn đỏ cán vạch chờ như lỗi vượt đèn đỏ (tiền phạt cao hơn gần 20 lần đối với xe máy, cao hơn gần 40 lần với ô tô) nhận nhiều ý kiến từ người tham gia giao thông.



Dưới bài viết trên Thanh Niên, tài khoản Bạn Đọc Mới viết: "Dừng không đúng vạch dừng mà xem như không chấp hành tín hiệu đèn thì cần xem xét lại, chắc chắn có sai sót gì ở đây!".

Bạn đọc Long Hải bình luận: "Lỗi vượt đèn đỏ và lỗi cán vạch khi dừng đèn đỏ là 2 trường hợp hoàn toàn khác nhau". Bạn đọc tên Ba Lê cũng cho rằng, chạy xe 20 km/giờ, sau đó thắng gấp xe vẫn còn lăn bánh theo lực quán tính thì trượt thêm 20 cm đến 30 cm, vậy là đè vạch. Hành vi này người lái xe không cố tình cán qua vạch.

Trên các diễn đàn về giao thông, nhiều người nêu ý kiến chung Cục CSGT cần xem xét lại vì mức độ nguy hiểm của 2 hành vi này khác nhau. Nickname Vũ Duy viết: "Vẫn dừng lại mà CSGT phạt như không tuân thủ đèn tín hiệu là không được. Đây chỉ là lỗi không tuân thủ vạch kẻ". Tương tự, Facebook tên Tạ Hữu Vinh đặt câu hỏi: "Vượt đèn đỏ gây nguy hiểm, dừng xe đè lên vạch cũng nguy hiểm tương đương hay sao?".

Anh Trần Gia Minh đề xuất, người lái xe cố ý vượt đèn đỏ thì bị phạt nặng là hợp lý, nhưng trường hợp dừng chờ đèn đỏ đè vạch thì chỉ nên phạt răn đe.

Một số người cũng nêu bất cập khi dừng đèn đỏ cán vạch bị phạt như vượt đèn đỏ. Tài khoản daiphu...@gmail.com nêu tình huống: "Đèn xanh bánh trước của xe tôi đã qua vạch, đèn vàng xe tôi vẫn đứng trên vạch vì đường đông, tình huống này phải làm thế nào, CSGT phạt ra sao?".

"Đèn vàng phải dừng lại" Theo Cục CSGT, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, tín hiệu đèn giao thông màu vàng thì người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp. Trường hợp tín hiệu màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác.