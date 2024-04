Dùng điện bẫy chuột khiến 1 người hàng xóm tử vong

Ngày 9.4, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Kịch (60 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Hòa Hưng, H.Giồng Riềng, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người. Ông Kịch là nghi phạm dùng điện bẫy chuột khiến 1 người hàng xóm bị điện giật tử vong.

Ông Nguyễn Văn Kịch tại cơ quan Công an VĂN VŨ

Theo thông tin ban đầu, do ruộng lúa của gia đình bị chuột cắn phá nên chiều tối 7.4, ông Kịch dùng dây dẫn điện bao quanh ruộng lúa rồi đấu nối trực tiếp vào nguồn điện sinh hoạt để bẫy chuột. Sau đó, ông ngồi cảnh giới.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh V.C.H.N chạy xe máy, chở anh V.C.V.L (20 tuổi, hàng xóm ông Kịch) chạy đến thì bất ngờ bị ngã xe. Anh V.C.V.L rơi xuống ruộng lúa, trúng vào dây dẫn điện đang bẫy chuột.

Phát hiện có người gặp nạn, ông Kịch liền chạy vào nhà cúp cầu dao và trở ra cùng anh V.C.H.N đưa anh V.C.V.L đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an H.Giồng Riềng và nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc bẫy chuột khiến 1 người tử vong.