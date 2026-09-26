Dùng điện thoại hằng ngày, người dùng thực sự cần 4G hay 5G?

Khi công nghệ di động ngày càng phát triển, nhiều người đã nghe nói về sự ra đời của mạng 6G. Nhưng hiện tại, hầu hết người dùng vẫn đang sử dụng điện thoại hỗ trợ 4G hoặc 5G. Mặc dù mạng 5G được xem là công nghệ tiên tiến hơn 4G, câu hỏi đặt ra là: Người dùng thực sự cần công nghệ nào và cho mục đích gì?

Mạng 5G cho tốc độ truy cập nhanh chóng, nhưng không phải ai cũng nhất thiết phải nâng cấp Ảnh: Anh Quân

Mạng 4G phù hợp cho những ai

Đối với những người chỉ sử dụng điện thoại di động cho mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện và thỉnh thoảng sử dụng ứng dụng, mạng 4G vẫn hoàn toàn đáp ứng nhu cầu. Thực tế, 4G có một hệ thống ổn định và đã được triển khai lâu dài, mang lại tín hiệu tốt cho người dùng. Hơn nữa, ngay cả khi không sử dụng thì mạng 5G thường tiêu tốn nhiều pin hơn, một yếu tố quyết định cho những ai coi trọng thời lượng pin.

Mặc dù tốc độ 4G không quá nhanh, nhưng đối với các ứng dụng như Facebook hay Zalo, tốc độ này vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu hằng ngày.

Khi nào cần nâng cấp lên mạng 5G

Ngược lại, 5G là lựa chọn lý tưởng cho những người tìm kiếm tốc độ tối đa, phản hồi tức thì và độ ổn định trong những khu vực đông người. Nếu thường xuyên ở trong các trung tâm đô thị lớn, sân vận động hay tham gia các sự kiện lớn, 5G sẽ mang lại kết nối nhanh và ổn định hơn so với 4G.

Mạng 5G chính thức triển khai tại Việt Nam

Đối với game thủ, 5G cung cấp độ trễ cực thấp giúp người chơi tránh tình trạng giật hình trong các trò chơi điện tử. Ngoài ra, những người yêu thích xem phim hay thực hiện cuộc gọi video độ phân giải cao cũng sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt khi sử dụng 5G.

Không thể phủ nhận rằng 5G vượt trội hơn 4G về nhiều mặt. Tuy nhiên, lựa chọn giữa hai công nghệ này phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của người dùng. Nếu ưu tiên tiết kiệm pin và không yêu cầu quá nhiều từ điện thoại, 4G là sự lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu cần tốc độ nhanh và khả năng truyền phát mượt mà, 5G sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.