Dùng dùi cui điện dọa lực lượng an ninh sân bay

Ngày 6.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Thọ Xuân đang tiến hành điều tra dấu hiệu chống người thi hành công vụ đối với Đinh Văn Thời (33 tuổi, ngụ xã Thành Công, H.Thạch Thành, Thanh Hóa). Thời là người dùng dùi cui điện đe dọa lực lượng an ninh sân bay.



Đinh Văn Thời (áo vàng) có dấu hiệu chống người thi hành công vụ CÔNG AN THANH HÓA

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 19 giờ ngày 25.6, Đinh Văn Thời điều khiển ô tô BS 29A - 027.68 đến sân bay Thọ Xuân (H.Thọ Xuân) để đón người. Khi đến sân bay, Thời đỗ xe ở khu vực trước cửa ra của nhà ga cảng hàng không và đi vào bên trong sảnh của nhà ga.

Thấy vậy, 3 nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đến yêu cầu Thời điều khiển ô tô ra bãi đỗ xe cho đúng nơi quy định nhưng Thời không chấp hành. Lực lượng an ninh đã dùng khóa khóa bánh xe, đồng thời mời Thời đến làm việc.

Tuy nhiên, Thời không phối hợp và còn lấy dụng cụ thay lốp đập vào khóa. Tiếp đó, Thời rút dùi cui điện từ trong người ra bấm phát sáng để đe dọa lực lượng an ninh.

Khi bị đe dọa, lực lượng an ninh sân bay đã khống chế Thời và tước dùi cui điện. Đinh Văn Thời sau đó được bàn giao cho Công an H.Thọ Xuân điều tra về dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Sau đó, Thời bị Công an H.Thọ Xuân triệu tập để phục vụ điều tra vụ dùng dùi cui điện đe dọa nhân viên an ninh sân bay.