Đừng gây áp lực cho tuyển U.23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2022

Đội tuyển U.23 Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội thực chất không phải là đội sẽ dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới cũng như vòng chung kết giải U.23 châu Á vào đầu tháng 6. Đây là đội bóng chỉ toàn các cầu thủ dưới 21 tuổi, thậm chí mới 19-20 được tập trung sau vòng chung kết giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2021 tại PVF vừa rồi nhằm mục đích chính tham dự giải U.23 Đông Nam Á từ 14 đến 26.2.2022 và quan trọng là phát hiện thêm tài năng tốt để bổ sung cho lực lượng chính sẽ đá SEA Games và giải U.23 châu Á.

Chính Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng nói rõ: “Để giảm tải cho đội U.23 Việt Nam đã giành quyền dự vòng chung kết giải U.23 châu Á 2022 ngay trong thời điểm này vì nhiều cầu thủ sẽ phải đá V-League và giải hạng Nhất khởi tranh vào cuối tháng 2. Hơn nữa HLV Park Hang-seo cũng đang phải nắm đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup nên không thể nào tập trung chỉ đạo đội U.23. Vì thế VFF quyết định thành lập đội U.23 hoàn toàn mới để đá giải Đông Nam Á. Đội bóng này tập trung nhiều cầu thủ vừa đá giải U.21 và không vướng bận gì phải làm nhiệm vụ cho các CLB trong thời gian này cũng như tháng 2 tới. Chính vì lực lượng không phải là tiêu biểu cho lứa U.23 và còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên chúng tôi chỉ yêu cầu các em thi đấu đúng khả năng tốt nhất có thể tại giải Đông Nam Á sắp tới chứ không đặt ra bất cứ chỉ tiêu thành tích nào”.

Ngay bản thân HLV Đinh Thế Nam cũng cho biết có khoảng hơn 10 cầu thủ mà ông ưng ý qua giải U.21 đã đề nghị triệu tập nhưng do làm nhiệm vụ tại CLB nên không thể sát cánh ở chuyến đi Campuchia lần này như cầu thủ của Viettel, PVF và một số cầu thủ khác của Học viện Nutifood. Chính vì thế đội hình U.23 Việt Nam trong tay ông Nam hiện tại không phải là tốt nhất của lứa tuổi U.21 nên phải “liệu cơm gắp mắm”. Bên cạnh đó do quỹ thời gian hạn hẹp chỉ có một tháng tập luyện để vừa tích lũy tốt thể lực, sức bền, vừa phải hoàn chỉnh đội hình, bộ khung và lối đá nên ông Nam và VFF đã phải giữ quân không cho về tết để duy trì phong độ và tập luyện xuyên tết, cụ thể là toàn đội chỉ nghỉ tại chỗ 2 ngày 29 và mồng 1 tết và vẫn sẽ ráo riết tập luyện để có thể tự tin lên đừng sang Campuchia trong 10 ngày tới đây.





Chính vì lực lượng U.23 Việt Nam còn non nên nằm trong bảng đấu có U.23 Thái Lan và U.23 Singapore việc buộc phải giành ngôi đầu bảng để vào bán kết là không dễ dàng. Ngay cả khi đứng thứ hai trong bảng C để nhắm đến suất vé vớt cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng không dễ dàng vì bảng C đồng đều hơn, các trận đấu dễ hòa và thắng cách biệt là gần như không thể nên hiệu số sẽ không thể tốt như 2 bảng A và B vốn khá chênh lệch giữa các đội. Chính vì thế U.23 Việt Nam buộc phải căng sức chiến đấu từng trận. Cho dù Thái Lan nói họ sẽ đưa sang U.19, nhưng truyền thông Thái cho biết sẽ có nhiều cầu thủ U.23 dự SEA Games nằm trong đội hình. Còn Singapore cũng sẽ đưa đội hình U.22 chuẩn bị SEA Games sang đá. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng thấy sức ép dành cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam lớn chừng nào.

Thế nên chúng ta đừng quá gây áp lực cho tuyển U.23 Việt Nam trong chuyến xuất ngoại đầu năm. Cứ xem như sân chơi Đông Nam Á như một giải đấu tập huấn đừng quan trọng chuyện thắng thua mà để xem cầu thủ trẻ Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ khu vực, có điểm mạnh nào cần phát huy và còn thiếu gì cần phải bổ khuyết và phải nỗ lực để trui rèn. Quan trọng là hãy để cầu thủ trẻ chơi bóng một cách tự tin với tinh thần mạnh mẽ nhất. Có vậy thì chúng ta mới thấy được thực trạng chất lượng bóng đá trẻ Việt Nam để có những điều chỉnh, củng cố cho bước đi tiếp theo. Từ đó mới lạc quan nhiều hơn để hy vọng vào tương lai SEA Games, U.23 châu Á và xa hơn là Asiad ở Hàng Châu (Trung Quốc).