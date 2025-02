Đừng gieo nỗi sợ hãi trước cổng trường!

Tiếp nhận thông tin trên từ một phụ huynh, trang Facebook của Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành đã đăng bài viết nhằm khuyến cáo mọi người cảnh giác trong việc đưa đón con. Tuy nhiên, thông tin này sau đó lan rộng ra, khiến dư luận lo lắng.

Công an TX.Quảng Trị lập tức vào cuộc. Kết quả xác minh đã khẳng định thông tin người phụ nữ lạ dụ dỗ đón học sinh ở Trường tiểu học và THCS Nguyễn Tất Thành là không đúng. Ghi nhận tinh thần cảnh giác cao độ của nhà trường, phụ huynh học sinh để đảm bảo an ninh học đường, nhưng Công an TX.Quảng Trị cho rằng việc chia sẻ các thông tin kiểu như vậy là hơi vội vã.

Chưa hết, chiều 10.2, Công an TT.Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) cũng xác nhận trên địa bàn không xảy ra vụ việc dàn dựng bắt cóc học sinh trước cổng Trường tiểu học và THCS Gio Việt (H.Gio Linh) như một số trang mạng xã hội chia sẻ. Kết quả xác minh của nhà trường và lực lượng chức năng khẳng định thông tin này xuất phát từ hiểu lầm của phía học sinh và phụ huynh.

Cụ thể, ngày 7.2, một học sinh sau khi tan học đứng chờ mẹ đến đón trước cổng trường đã gặp người đàn ông bịt kín mặt, đi ô tô. Dù người đàn ông này không tác động gì đến em, nhưng khi về nhà, có lẽ do cẩn trọng nên em kể lại câu chuyện với mẹ và nghi ngờ "có người bắt cóc".

Cảnh giác là rất tốt, nhất là khi có các vụ việc bắt cóc trẻ em đã xảy ra với những tình tiết bất ngờ. Song, cũng mong phụ huynh, học sinh và dư luận bình tĩnh, đừng nói không thành có, tạo ra hệ lụy xấu. Bởi ngoài làm tổn hao công sức điều tra, xác minh của lực lượng chức năng, của ngành giáo dục, những thông tin sai sự thật còn vô tình gieo vào lòng phụ huynh, học sinh, giáo viên nỗi sợ hãi không đáng…

Mỗi khi có những thông tin liên quan đến an ninh trật tự tương tự, nhà trường và phụ huynh, học sinh cần phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để xác minh trước khi công bố rộng rãi để tránh gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý chung.