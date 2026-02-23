Dùng internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam sẽ tốn bao nhiêu tiền?

Nhìn từ các thị trường quốc tế, chi phí để tiếp cận dịch vụ internet vệ tinh của tỉ phú Elon Musk không hề rẻ, nhưng lại mang đến giá trị ở các "vùng lõm" hạ tầng. Khác với mạng cáp quang truyền thống dựa vào hệ thống dây cáp phức tạp, Starlink cung cấp internet thông qua kết nối trực tiếp từ chảo thu tín hiệu tại nhà người dùng lên chùm vệ tinh quỹ đạo thấp. Sự khác biệt về công nghệ này dẫn đến cấu trúc chi phí hoàn toàn khác biệt, được chia thành hai phần rõ rệt: phí thiết bị phần cứng ban đầu và cước thuê bao hằng tháng.

Để bắt đầu sử dụng, khách hàng buộc phải đầu tư bộ thiết bị tiêu chuẩn (Standard Kit) bao gồm chảo thu sóng, router Wi-Fi, cáp kết nối và giá đỡ. Tùy thuộc vào từng thị trường, bộ kit có thể được niêm yết trong khoảng 349 USD đến 599 USD, trong đó mức 349 USD (khoảng 9 triệu đồng) là phổ biến nhất cho nhóm khách hàng cá nhân.

Dịch vụ internet vệ tinh giúp giải quyết nhu cầu kết nối tại các "vùng lõm" tín hiệu hoặc trong trường hợp thiên tai Ảnh: B&S

Đáng chú ý, đây thực chất là mức phí đã được trợ giá. Theo chuyên gia, chi phí sản xuất thực tế của một thiết bị đầu cuối kết nối internet vệ tinh lên tới 500 - 1.000 USD. Việc Starlink bán phần cứng dưới mức 500 USD là chiến thuật thâm nhập thị trường, chấp nhận chịu lỗ ban đầu để mở rộng tệp người dùng. Thậm chí vào tháng 4.2025, hãng từng tung chiến dịch bán thiết bị với giá 0 đồng tại các quốc gia như Ý, Đức, Tây Ban Nha, Anh... với điều kiện khách hàng cam kết dùng dịch vụ 12 tháng (cước 80 USD/tháng).

Sau khoản đầu tư phần cứng, người dùng sẽ chi trả cước thuê bao định kỳ. Điểm cộng của Starlink là hãng áp dụng chính sách thu phí trọn gói theo tháng, không giới hạn dung lượng truy cập. Tuy nhiên, mức giá có sự phân hóa mạnh theo khu vực cũng như mức thu nhập bình quân.

Tại Mỹ, gói cước hộ gia đình tiêu tốn khoảng 120 USD mỗi tháng. Con số này "mềm" hơn ở các thị trường châu Âu hay Nhật Bản. Đối với khu vực Đông Nam Á, Starlink đang áp dụng mức giá khá cạnh tranh, đơn cử như Philippines là 50 USD (khoảng 2.700 peso) và Indonesia là 45 USD (750.000 rupiah). Ngoài ra, hệ sinh thái của hãng còn có các gói cước đắt đỏ hơn dành riêng cho doanh nghiệp, ngành hàng hải hay hàng không, đi kèm với thiết bị thu phát chuyên dụng.

Báo cáo tổng hợp cho thấy, chi phí trung bình trong năm đầu tiên sử dụng Starlink đối với một khách hàng cá nhân rơi vào khoảng 1.000 USD (tương đương 25 triệu đồng). Con số này cao hơn gấp nhiều lần so với mức chi trả chỉ vài triệu đồng mỗi năm cho internet cáp quang truyền thống tại Việt Nam hiện nay

Nga tính lập chùm vệ tinh internet thay thế Starlink

Cũng cần hiểu rằng Starlink không sinh ra để thay thế cáp quang tại các đô thị đông đúc. Tại cuộc họp báo tháng 12.2025, đại diện Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã định vị rất rõ vai trò của loại hình dịch vụ này. Theo đó, internet vệ tinh đóng vai trò bổ trợ cho hạ tầng mặt đất, đảm bảo kết nối thông suốt tại các vùng sâu, vùng xa, hải đảo và phát huy tác dụng làm kênh liên lạc dự phòng cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai, bão lũ.

Internet vệ tinh Starlink sẽ lắp đặt tại những đâu?

Đến thời điểm hiện tại, Starlink đã là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên hoàn tất thủ tục và được cấp phép cung cấp dịch vụ internet vệ tinh tại Việt Nam. Cộng đồng đang chờ đợi hãng chính thức công bố lộ trình triển khai và bảng giá dành riêng cho thị trường Việt trong thời gian tới.

Cục Tần số vô tuyến điện đã cấp 4 giấy phép cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam để triển khai các trạm cổng (gateway) hoạt động trên băng tần E và Ka. Các trạm này là nơi lắp đặt hệ thống thiết bị vô tuyến điện, đồng thời đóng vai trò trung chuyển và lưu trữ dữ liệu trong mạng lưới dịch vụ vệ tinh.

Theo nội dung giấy phép, Starlink Services Việt Nam được quyền sử dụng tần số và bố trí thiết bị cho dịch vụ cố định qua vệ tinh tại bốn địa điểm. Cụ thể gồm: phường Liên Chiểu 2, TP.Đà Nẵng (trạm Gateway mặt đất Starlink Đà Nẵng); xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ (trạm Gateway mặt đất Starlink Phú Thọ); phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (trạm Gateway mặt đất Starlink TP.HCM 1); và phường Tân Thuận, TP.HCM (trạm Gateway mặt đất Starlink TP.HCM 2).