Dừng khẩn cấp Hội chợ Công nghiệp Thương mại Bến Lức

Chiều 31.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công thương Long An, cho biết sở này đã ban hành văn bản buộc Công ty TNHH Tập đoàn Châu Anh Phát (Công ty Châu Anh Phát - địa chỉ tại P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM) dừng ngay các hoạt động Hội chợ triển lãm Công nghiệp Thương mại và Ẩm thực H.Bến Lức năm 2024. Nguyên nhân là công ty này vi phạm nghiêm trọng nhiều nội dung trong quá trình diễn ra hội chợ.

Khu vực xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm người, gây mất an ninh trật tự





Cùng ngày, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND H.Bến Lức, cho biết qua kiểm tra, lực lượng chuyên ngành của huyện phát hiện Công ty Châu Anh Phát tổ chức hội chợ không đúng nội dung được xác nhận của Sở Công thương Long An nên cho dừng hoạt động và phối hợp Sở Công thương tiếp tục xử lý về hành chính.

Cụ thể, UBND H.Bến Lức phát hiện Hội chợ triển lãm Công nghiệp Thương mại và Ẩm thực H.Bến Lức năm 2024 không đảm bảo các điều kiện về PCCC; không đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự và an toàn giao thông; các gian hàng phục vụ ẩm thực không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; nhiều gian hàng buôn bán hàng hóa không đảm bảo theo quy định của pháp luật về nguồn gốc xuất xứ.

Nghiêm trọng nhất là việc xảy ra đánh nhau ngay khu vực cổng hội chợ giữa những người tham gia tổ chức hội chợ với một nhóm người ngụ tại địa phương. Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức đang xác minh, củng cố hồ sơ vụ đánh nhau này để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Sở Công thương Long An cấp phép cho Công ty Châu Anh Phát tổ chức Hội chợ triển lãm Công nghiệp Thương mại và Ẩm thực H.Bến Lức năm 2024 trong thời gian từ ngày 27.7 - 4.8, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh H.Bến Lức (Long An).