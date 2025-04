Tối 6.4, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ án "mẹ giết con" ở Quảng Nam, nghi để trục lợi tiền bảo hiểm.

Theo đó, Tô Thị Ty Na (44 tuổi, ở khu phố 3, TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) bị điều tra tội sát hại con ruột, nghi để trục lợi tiền bảo hiểm.

Dựng lại hiện trường vụ ‘mẹ giết con' ở Quảng Nam, hàng người tập trung theo dõi bên ngoài

Theo người dân sống gần nhà bị can Na, tối 6.4, lực lượng công an đã có mặt tại hẻm vào nhà bị can này.

Công an đã rào chắn, cắt cử lực lượng bảo vệ để giữ an ninh trật tự, không cho người dân tiến sâu vào bên trong hẻm, nhằm đảm bảo tốt các điều kiện để điều tra vụ án.

Bị can Tô Thị Ty Na được đưa đến hiện trường, đưa vào trong căn nhà để thực hiện công tác điều tra, dựng lại hiện trường vụ án.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ dựng lại hiện trường ẢNH: CTV

Ở phía ngoài đường, hàng ngàn người dân tập theo dõi vụ việc khiến cả khu phố trung tâm TT.Hà Lam ùn tắc.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào tối 6.4, ông Nguyễn Ngọc Duẩn, Phó chủ tịch UBND TT.Hà Lam, cho biết trong chiều tối cùng ngày lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải Tô Thị Ty Na về lại ngôi nhà của mình để dựng lại hiện trường vụ án. Vụ việc thu hút hàng ngàn người dân tập trung đến theo dõi.

Theo ông Duẩn, Na có 4 người con, gồm 3 trai và 1 gái. Con trai đầu đang học lớp 11, con gái thứ hai học lớp 7. Chồng Na mất do bệnh hiểm nghèo. Năm 2021, con trai út (sinh năm 2019) mất; hơn 1 năm sau, con kế út (sinh năm 2017) qua đời. "Người này (bị can Na - PV) làm công việc tự do. Lâu nay người này có dấu hiệu mê bài bạc", ông Duẩn nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 5.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Tô Thị Ty Na để điều tra về tội giết người, liên quan vụ "mẹ giết con" ở Quảng Nam, nghi để nhận tiền bảo hiểm hàng tỉ đồng.