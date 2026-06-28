Dựng 'Mamma Mia!', người trẻ xây cộng đồng nhạc kịch

Hai đêm diễn Mamma Mia! do Honey Musical Vietnam thực hiện đã diễn ra vào ngày 20 và 27.6 tại sân khấu Trường đại học Sư phạm TP.HCM, đưa khán giả trở lại với câu chuyện về tình yêu, gia đình cùng những giai điệu bất hủ của nhóm nhạc ABBA.

Được xây dựng từ loạt ca khúc nổi tiếng như Mamma Mia, Dancing Queen, Super Trouper, I Have a Dream..., vở nhạc kịch xoay quanh Sophie - cô gái trẻ chuẩn bị bước vào hôn nhân với khát khao tìm lại cha ruột. Quyết định bí mật gửi thiệp mời đến ba người đàn ông từng đi qua cuộc đời mẹ đã kéo theo hàng loạt tình huống bất ngờ, mở ra câu chuyện giàu cảm xúc về tình thân, tình yêu và sự gắn kết giữa các thế hệ.

Từ người học đến người làm sân khấu

Trong khuôn khổ dự án Spotlight Program, các học viên được đào tạo bài bản về thanh nhạc, diễn xuất và vũ đạo, đồng thời trải nghiệm quy trình dàn dựng chuyên nghiệp, từ những buổi tập đầu tiên cho đến khi bước lên sân khấu.hông chỉ ghi dấu bằng phần âm nhạc quen thuộc,

Đạo diễn Tony Tống, người có nhiều năm học tập và làm việc trong lĩnh vực nhạc kịch tại Singapore trước khi trở về Việt Nam vào năm 2024, cho biết việc thành lập Honey Musical Vietnam xuất phát từ mong muốn xây dựng một môi trường để người trẻ có cơ hội tiếp cận và theo đuổi nhạc kịch một cách bài bản.

Sau Rent (2025), Mamma Mia! là dự án tiếp theo anh lựa chọn dàn dựng. Nếu Rent mang màu sắc trầm lắng và nhiều suy tư, đạo diễn cho biết lần trở lại này anh muốn mang đến một tác phẩm tươi sáng, gần gũi và giàu năng lượng hơn.

"Rent là vở Broadway đầu tiên tôi được xem và cũng là một tác phẩm tôi rất yêu thích. Nhưng năm nay tôi muốn mang đến một điều vui vẻ, tươi tắn và sôi động hơn. Mamma Mia! là lựa chọn không thể sai được vì khán giả Việt Nam vốn đã rất yêu thích âm nhạc của ABBA", anh chia sẻ.

Một cảnh trong vở nhạc kịch Mamma Mia! do Honey Musical Vietnam thực hiện ẢNH: BTC

Theo đạo diễn Tony Tống, chính sự quen thuộc của những ca khúc ABBA là "cánh cửa" giúp khán giả dễ dàng bước vào thế giới nhạc kịch. Từ những giai điệu đã in sâu trong ký ức, người xem có thể cảm nhận cách âm nhạc hòa quyện với diễn xuất, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu để kể một câu chuyện trọn vẹn.

Với các học viên tham gia Mamma Mia!, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là hành trình học cách tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tập thể, nơi mỗi cá nhân đều góp phần vào thành công của cả ê kíp.

Tác phẩm quốc tế tìm cách kết nối với khán giả Việt

Đưa một vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới đến Việt Nam không đơn thuần là tái hiện nguyên bản tác phẩm, mà còn là bài toán làm sao để khán giả trong nước có thể tiếp cận, thấu hiểu và đồng cảm với loại hình nghệ thuật này. "Điều tôi quan tâm là làm sao để khán giả Việt Nam hiểu và cảm thụ được thể loại này", Tony Tống chia sẻ.

Theo anh, để làm được điều đó, trải nghiệm của khán giả phải được đặt lên hàng đầu. Phần phụ đề tiếng Việt được xử lý theo hướng vừa truyền tải trọn vẹn nội dung, vừa giữ được nhịp điệu của các ca khúc, giúp người xem không chỉ theo dõi câu chuyện mà còn hòa vào cảm xúc của từng nhân vật.

Bên cạnh đó, phần lớn diễn viên của vở diễn là người Việt Nam. Chính trải nghiệm sống và góc nhìn văn hóa của họ đã mang đến những cách thể hiện gần gũi hơn, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa một tác phẩm quốc tế với khán giả trong nước.

Với Tony Tống, mục tiêu của những dự án như Mamma Mia! không chỉ dừng lại ở một đêm diễn.

"Mục tiêu của tôi hiện tại không phải là lợi nhuận, mà là để càng nhiều người Việt Nam biết đến nhạc kịch hơn", anh nói.

Theo đạo diễn, nếu sau buổi diễn, khán giả ra về với sự hứng thú, sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm và quay trở lại với nhạc kịch, đó cũng là lúc một cộng đồng yêu thích loại hình nghệ thuật này từng bước được hình thành.

Từ những giai điệu bất hủ của ABBA đến hành trình trưởng thành của các diễn viên trẻ, Mamma Mia! cho thấy nhạc kịch tại Việt Nam không chỉ được tạo nên từ những đêm diễn, mà còn từ quá trình đào tạo, kết nối và bền bỉ vun đắp một thế hệ khán giả mới.