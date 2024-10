ABBA 'tái ngộ' khán giả Việt Nam

Đó vẫn là các bài hát Dancing Queen, Mamma Mia, SOS, Money, Gimme! Gimme! Gimme!... nổi tiếng của ABBA nhưng được thể hiện bằng một tinh thần và phong cách khác biệt. Kết hợp cùng dàn giao hưởng của Saigon Philharmonic Orchestra, những ca khúc này đã khoác lên mình một chiếc áo mới.

Những ca khúc nổi tiếng của ABBA nhưng được thể hiện bằng một tinh thần và phong cách khác biệt

ẢNH: T.D

Trong các năm qua, rất nhiều ban nhạc, ca sĩ đã hát lại những ca khúc của ABBA, tuy nhiên Arrival from Sweden lại là ban nhạc duy nhất được Thụy Điển công nhận là đạt tiêu chuẩn “giống tuyệt đối” với bản gốc. Họ đã được chọn trong một cuộc thi có đến 1.000 thí sinh tham gia, và đã được công nhận bởi 2 cựu thành viên là Björn Ulvaeus và Benny Andersson với các chuyến lưu diễn tại 80 nước, kết hợp với 150 dàn nhạc giao hưởng trên khắp thế giới.

Trên sân khấu TP.HCM, các nghệ sĩ đã bùng cháy với không khí cuồng nhiệt mà khán giả dành đến cho mình. Với giai điệu Europop, disco... nhộn nhịp, trong phần thể hiện các ca khúc như SOS, Money, Gimme! Gimme! Gimme!... rất nhiều khán giả đã đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi ở Nhà hát Hòa Bình để nhảy theo các giai điệu đã là một phần thanh xuân của mình.

Đêm diễn cũng phân chia rất hòa hợp để các nhạc công đứng sau có thể thể hiện được hết tài năng của mình ẢNH: T.D

Không chỉ tập trung vào 4 thành viên tái hiện ABBA, đêm diễn cũng phân chia rất hòa hợp để các nhạc công đứng sau có thể thể hiện được hết tài năng của mình. Đặc biệt đêm nhạc cũng có sự tham gia của tay trống kỳ cựu Ake Sundqvist từng tham gia trình diễn cùng nhóm ABBA huyền thoại.

Trong phần trình diễn Waterloo, Arrival from Sweden cũng tái hiện quang cảnh chiến thắng cuộc thi Eurovision 1974 nhiều kỷ niệm của nhóm ẢNH: T.D

Đa dạng thể loại từ nhộn nhịp, trầm lắng cho đến có hơi hướng nhạc kịch, gần 20 bài hát đã khiến đêm diễn được thổi bùng lên. Trong phần trình diễn Waterloo, Arrival from Sweden cũng tái hiện quang cảnh chiến thắng cuộc thi Eurovision 1974 nhiều kỷ niệm của nhóm, sau đó là những giai điệu quen thuộc vang lên.

Các nghệ sĩ diện áo dài truyền thống như lời tri ân gửi đến khán giả Việt Nam ẢNH: T.D

Khép lại đêm diễn, trong 2 phần trình diễn Thank you for the Music và Dancing Queen, 2 nữ nghệ sĩ và nhóm hát bè cũng đã diện áo dài truyền thống như lời tri ân gửi đến khán giả Việt Nam. Cả khán phòng cũng cùng hòa giọng trong ca khúc Happy New Year để gửi đến các nghệ sĩ.

Chuỗi chương trình sẽ còn tiếp tục tại Hội An, Đà Nẵng và Hà Nội.