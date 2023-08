Jungkook (BTS) bị tố đạo nhạc, công ty chủ quản lên tiếng

Sản phẩm solo đầu tay của Jungkook với loạt thành tích đáng tự hào dính cáo buộc đạo nhạc HYBE

Ngày 22.8, theo tờ Alpha Economy, ca khúc Seven (feat. Latto) được sáng tác nhạc và viết lời bởi Andrew Watt, Jon Bellion, Henry Walter, Theron Makiel Thomas và Latto bị nghi ngờ "mượn" giai điệu của ca khúc Time of Mask do nhóm nhạc nữ Fin.K.L phát hành vào năm 2000.

Time of Mask là ca khúc trong album Special của Fin.K.L được sáng tác bởi nhạc sĩ Yang Joon Young. Tờ Alpha Economy cũng cho biết: "Một số nhạc sĩ nổi tiếng trong nước cũng bày tỏ lập trường rằng giai điệu của Seven và Time of Mask rất giống nhau". Nhận thấy được sự tương đồng với ca khúc của mình, Yang Joon Young đã gửi yêu cầu giải trình bao gồm cả bản nhạc số và bảng âm thanh cho HYBE.

Time of Mask - ca khúc trong album Special của Fin.K.L được phát hành vào năm 2000 quen thuộc với người hâm mộ Kpop đời đầu

Sau khi các cáo buộc nổ ra, phía HYBE cho biết chưa thể đưa ra phản hồi chính thức vì Chủ tịch Bang Shi Hyuk đang đi công tác ở Mỹ cho nên không thể cung cấp các dữ liệu liên quan. Tuy nhiên, dưới sức ép của truyền thông và dư luận, chỉ sau vài giờ, phía công ty chủ quản phải đưa ra phản hồi: "Seven là một bài hát do 5 nhạc sĩ nước ngoài hợp tác sáng tác. Đây là một sản phẩm sáng tạo không liên quan gì đến bài hát nằm trong album Special được phát hành 23 năm trước như một số người khẳng định. Đây là lập luận mang tính một chiều và hơn hết các bằng chứng được đưa ra không đủ để kết luận hành vi đạo nhạc. Do đó, công ty sẽ có những hành động pháp lý mạnh mẽ đối với những bài đăng ác ý, sai sự thật".

Cư dân mạng cho rằng đây là một tuần đầy sóng gió đối với HYBE khi "trải qua kiếp nạn này đến kiếp nạn khác". Trong một tuần qua, báo chí liên tiếp đưa tin các nghệ sĩ quốc tế đã rời Ithaca Holdings - công ty quản lý của Scooter Braun. Được biết, năm 2021, HYBE phải bỏ ra hơn 30 nghìn tỉ đồng cho thương vụ mua lại Ithaca Holdings, bao gồm Scooter Braun Project (nhãn quản lý của Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato) & Big Machine Label Group. Hiện tại, đã có Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato và Carly Rae Jepsen quyết định không ký tiếp với công ty này.

Được mệnh danh là "em út vàng" của BTS, Jungkook gia nhập Big Hit Entertainment vào năm 2013 khi mới 16 tuổi với vị trí hát chính. Nhờ ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện và khả năng biểu diễn tốt, nam thần tượng đã thu hút một lượng fan đông đảo. Trở lại đường đua âm nhạc vào tháng 7, đĩa đơn Seven của Jungkook (kết hợp với Latto) đã làm nên lịch sử khi thống trị nhiều bảng xếp hạng iTunes của 108 quốc gia và vùng lãnh thổ sau 24 giờ ra mắt, đạt Top 1 nhanh nhất trong lịch sử ở bảng xếp hạng iTunes Mỹ và Anh chỉ với hơn 1 tiếng phát hành. Dù đã ra mắt hơn 1 tháng, nhưng Seven vẫn chưa hề hết hot khi liên tục thống trị bảng xếp hạng Global Top Songs hằng tuần của Spotify. Thành tích này giúp anh trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng này trong 5 tuần liên tiếp.