Jung Kook nhóm BTS phát hành đĩa đơn solo

BTS đang tạm nghỉ khi hai trong số bảy thành viên hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc. Các thành viên còn lại tiếp tục thực hiện các dự án solo và buổi hòa nhạc riêng.

BTS đạt được một lượng lớn fan theo dõi quốc tế sau khi tạo nên bước đột phá cho thành công toàn cầu của K-Pop, bao gồm cả các bảng xếp hạng âm nhạc và giải thưởng trong ngành của Mỹ.

Nam ca sĩ Jung Kook REUTERS

MV Seven được BigHit mô tả là một bài hát mùa hè tiếp thêm sinh lực, cũng được công bố vào ngày 14.7, có sự xuất hiện của nữ diễn viên Hàn Quốc Han So-hee. Công ty BigHit của Jung Kook thuộc công ty giải trí Hàn Quốc HYBE quản lý BTS.

Trước khi chính thức ra mắt solo, Jung Kook đã phát hành hai đĩa đơn. Ngày 4.6.2020, Jungkook phát hành ca khúc Still With You miễn phí thông qua nền tảng SoundCloud thuộc khuôn khổ sự kiện kỷ niệm ngày ra mắt của BTS hằng năm.

Vào ngày 20.11.2022, Jungkook phát hành đĩa đơn Dreamers, hợp tác với ca sĩ người Qatar Fahad Al Kubaisi, trước buổi biểu diễn của mình tại lễ khai mạc Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 ở Qatar. Jungkook biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2022 tại sân vận động Al Bayt và hát ca khúc Dreamers cùng với Al Kubaisi, qua đó trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên hát ca khúc chính thức của World Cup và biểu diễn tại lễ khai mạc sự kiện.

Jungkook biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2022 tại sân vận động Al Bayt REUTERS

Người hâm mộ đã cắm trại trong nhiều ngày để có cơ hội xem ngôi sao K-Pop biểu diễn bài hát mới của tại Công viên Trung tâm của New York hôm 14.7.

Jung Kook (26 tuổi) là nam ca sĩ và nhạc sĩ người Hàn Quốc. Anh là thành viên trẻ tuổi nhất và là giọng ca chính của nhóm nhạc lừng danh BTS.