Dùng ốp lưng điện thoại sau bao lâu thì nên thay?

Thời gian sử dụng của ốp lưng phụ thuộc vào thói quen sử dụng và chất lượng sản phẩm. Chẳng hạn, một chiếc ốp lưng OtterBox giá 30 USD thường bền hơn so với một chiếc ốp giá 5 USD trên Amazon.

Nếu ốp lưng chỉ có vài vết xước nhỏ, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng nó ẢNH: K. VĂN

Mặc dù nhiều người cho rằng ốp lưng tốt chỉ nên sử dụng tối đa 1 năm, nhưng vẫn có không ít người muốn giữ lại ốp lưng càng lâu càng tốt, thậm chí đến khi thay thiết bị mới. Do đó, không có quy tắc cụ thể nào về thời gian thay ốp lưng. Dẫu vậy, việc nhận biết thời điểm cần mua ốp lưng mới là rất quan trọng.

Vậy khi nào nên thay ốp lưng điện thoại? Nếu ốp lưng chỉ có vài vết xước nhỏ, người dùng có thể tiếp tục sử dụng miễn là không quá bận tâm đến vẻ ngoài. Tuy nhiên, nếu có vết nứt hoặc sứt mẻ ảnh hưởng đến độ vừa khít với điện thoại, người dùng nên thay mới để đảm bảo khả năng bảo vệ. Đặc biệt, đối với các loại ốp lưng kiêm pin dự phòng, hãy thay thế khi thiết bị không còn giữ được pin ổn định.

Ngoài ra, việc vệ sinh ốp lưng và điện thoại cũng rất quan trọng. Người dùng được khuyến cáo nên lau điện thoại bằng khăn vải sợi nhỏ ít nhất một lần mỗi ngày và tháo ốp lưng để vệ sinh cả hai ít nhất một lần mỗi tuần. Việc này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tăng tuổi thọ cho điện thoại và ốp lưng.

Trong trường hợp cần vệ sinh ốp lưng, người dùng chỉ cần một chiếc khăn ẩm với xà phòng nhẹ và nước nhằm đảm bảo nó luôn trong tình trạng tốt nhất.