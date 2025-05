Dùng thuốc giảm đau paracetamol quá liều coi chừng những hậu quả này

Mỗi khi bị đau đầu, sốt nhẹ hay cảm cúm, nhiều người có thói quen tự uống vài viên thuốc giảm đau hạ sốt. Nhưng ít ai ngờ rằng chính thói quen tưởng chừng "vô hại" đó lại có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu sử dụng sai cách.

Dùng thuốc giảm đau chứa thành phần paracetamol quá liều có thể gây suy gan

Theo bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết paracetamol (còn gọi là acetaminophen) là loại thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến, thường được sử dụng trong các trường hợp đau nhẹ đến vừa, sốt do cảm lạnh hoặc cảm cúm. Thuốc được mua bán dễ dàng, không cần kê đơn và nhìn chung có độ an toàn cao nếu dùng đúng liều. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc dùng quá liều, paracetamol có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, đặc biệt là tổn thương gan, thậm chí dẫn đến suy gan cấp nếu không được can thiệp kịp thời.