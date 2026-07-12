Đừng vội mua Wi-Fi Mesh chỉ vì tin theo quảng cáo

Với Wi-Fi Mesh, người dùng không phải phụ thuộc vào các bộ mở rộng tín hiệu vốn không ổn định hay phải chạy dây cáp Ethernet khắp nhà. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà kết nối với Wi-Fi Mesh luôn cho kết quả như mong đợi.

Theo đánh giá từ người dùng, mặc dù một số hệ thống Wi-Fi Mesh đáng tin cậy có thể giảm thiểu các vấn đề kết nối internet, nhưng không thể đảm bảo tín hiệu Wi-Fi hoạt động tốt trong mọi bố cục ngôi nhà. Hiểu rõ một số nhược điểm của hệ thống này sẽ giúp người dùng đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

Wi-Fi Mesh có thể không hoạt động hiệu quả như mong đợi của nhiều người ẢNH: GEMINI AI

Độ trễ giữa các nút Wi-Fi Mesh

Với Wi-Fi Mesh, tín hiệu không dây phải truyền từ nút đến router chính trước khi kết nối với internet, dẫn đến tốc độ tải xuống và tải lên không ổn định. Đây là lý do khiến nhiều người báo cáo tình trạng ngắt kết nối hoặc mất tín hiệu thường xuyên, có thể do vị trí đặt nút, phần mềm lỗi thời hoặc lưu lượng kênh mạng.

Ngoài ra, ngay cả trong môi trường ít nhiễu, người dùng vẫn có thể gặp phải tình trạng giảm tốc độ. Hầu hết hệ thống Wi-Fi Mesh băng tần kép đều dùng chung băng thông, nghĩa là nếu nhiều thiết bị cùng hoạt động, tốc độ kết nối có thể bị chậm lại. Do đó, khi lựa chọn hệ thống Wi-Fi Mesh, người dùng cần xem xét khả năng băng thông để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Một giải pháp thay thế được đưa ra là thiết lập các điểm truy cập có dây, kết nối trực tiếp với router chính qua cáp Ethernet. Mặc dù không tiện lợi bằng, nhưng kết nối có dây thường mang lại tốc độ ổn định hơn so với kết nối không dây.

Có quá nhiều nút trong mạng

Hầu hết các hệ thống chỉ đi kèm với 2 hoặc 3 nút, và nguyên tắc chung là không nên vượt quá 4 nút. Việc thêm nhiều nút có thể làm tăng số bước nhảy mà tín hiệu phải thực hiện, dẫn đến tình trạng nhiễu và giảm hiệu suất mạng. Nếu cần thêm nút, việc kết nối trực tiếp một số nút với router qua cáp Ethernet là giải pháp khả thi để tiết kiệm băng thông và giảm lưu lượng không dây.

Cũng cần nhớ rằng, hệ thống Wi-Fi Mesh thường có giá thành cao. Mặc dù hệ thống này mang lại mạng Wi-Fi liền mạch và phủ sóng rộng, người dùng có thể phải hy sinh khả năng kiểm soát chi tiết các cấu hình mạng nâng cao. Nếu chỉ cần mở rộng tín hiệu Wi-Fi cho một phòng, việc đầu tư vào hệ thống Mesh có thể là quá mức cần thiết. Trong trường hợp này, sử dụng bộ mở rộng Wi-Fi (Wi-Fi Repeater) có thể là giải pháp hiệu quả và tiết kiệm hơn, với giá chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng những sản phẩm tốt nhất trên thị trường.

Tóm lại, trước khi quyết định đầu tư vào hệ thống Wi-Fi Mesh, người dùng nên xem xét kỹ lưỡng nhu cầu thực tế của mình và cân nhắc các giải pháp thay thế có thể tiết kiệm chi phí hơn.